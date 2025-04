Thi sáng tạo iTVC “iC Brief” đến từ sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic TP HCM

Cuộc thi sáng tạo iTVC "iC Brief" là chương trình xuyên suốt trong chuỗi sự kiện mang tên iC Brief – Your brief, your story. Đây không chỉ là một sân chơi cho sự sáng tạo mà còn là nơi kết nối đam mê và ý tưởng của các bạn trẻ yêu thích sản xuất quảng cáo.

Cuộc thi iC Brief đã tạo được cơ hội cho các bạn trẻ đam mê quảng cáo vừa có cơ hội học hỏi cùng các nhà sản xuất có tính chuyên môn cao, vừa có cơ hội trải nghiệm sản xuất iTVC thực tế. Đặc biệt hơn, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 40 triệu đồng và các phần quà hiện vật khác.

Lộ trình cuộc thi bao gồm 3 vòng:

VÒNG 1 - Đội thi trình bày ý tưởng với doanh nghiệp (22/02/2025): Các thí sinh và nhóm tham gia dự thi sẽ trình bày đề cương kịch bản (treatment), gồm: kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh và kịch bản sản xuất để nêu bật được chủ đề và thông điệp truyền tải.

VÒNG 2 - Key visual ấn tượng (16/03/2025 - 20/03/2025): Ban tổ chức đăng tải frame cuối của iTVC của nhóm và mở bình chọn online tính điểm thông qua lượt tương tác, share, comment.

VÒNG 3 - Công chiếu sản phẩm (28/03/2025): Công chiếu và thuyết trình về đề cương kịch bản (treatment) của các nhóm tham gia.

Tối 28-3, tại Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam đã diễn ra sự kiện “Chung kết cuộc thi Sáng tạo iTVC” mang tên iC Brief hướng đến việc tạo ra một sân chơi bổ ích cho sinh viên sáng tạo video quảng cáo.

Mở đầu chương trình, bài hát chủ đề "iC Brief! Qua những thước phim" – một sáng tác của nhạc sĩ Cao Thái Tuấn cũng đã được thể hiện đầy màu sắc qua giọng ca của ca sĩ Lê Trường và vũ đoàn Reunion Crew nhằm ca ngợi hành trình và những kỷ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân khi cùng nhau chung tay thực hiện một mục tiêu chung - iTVC.

Tiết mục hát mở màn bùng nổ "iC Brief! Qua những thước phim" của ca sĩ Lê Trường

Tiếp đến, chương trình đã diễn ra với phần thi của 4 đội xuất sắc nhất bước chân vào vòng chung kết. Mỗi phần thi từ cách trình bày ý tưởng đến sản phẩm iTVC cuối cùng của mỗi đội đều mang một màu sắc riêng, thể hiện tiềm năng sáng tạo của thế hệ sinh viên trẻ.

Phần thi của đội Five T

Phần thi của đội Tăng Ngọc Đăng Khoa

Phần thi của đội Nguyễn Đình Khánh

Phần thi của đội Gia Đình Phước Lành Thanh Long

Dự án có tính thực tế cao nhờ sự góp mặt dưới vai trò Ban giám khảo là các đạo diễn, chuyên gia marketing, nhà điều hành agency, nhà sáng lập doanh nghiệp có tiếng trên thị trường. Có thể kể đến như giám khảo Nguyễn Đông Các đến từ Outer Space House Production, giám khảo Nguyễn Minh Trường, giám khảo Xuân Phan và giám khảo Linh Lê đến từ Song Phan Studio.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của đại diện Công ty Ánh Sáng Tuấn Khương với thương hiệu VNLITE và TRUELIGHT Pana Việt Nam; thương hiệu Papparoti Việt Nam đã góp phần nâng tầm cuộc thi, các góp ý mang tính thực tế cao, giúp năng lực của sinh viên có thể tiệm cận với nhu cầu của doanh nghiệp.

Ban giám khảo là các chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực

Ban tổ chức tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng dự án

Chương trình còn có sự góp mặt của các thầy, cô ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP HCM

Với những sản phẩm quảng cáo chất lượng và đầy sáng tạo từ các đội thi, đại diện doanh nghiệp đã bày tỏ sự hài lòng đồng thời tận tay trao những giải thưởng nhằm vinh danh các tài năng trẻ vào phần công bố kết quả và trao giải tại cuối chương trình.