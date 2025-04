Thương hiệu InterContinental sẽ trở lại Campuchia

Tập đoàn IHG Hotels & Resorts (IHG) vừa hợp tác cùng công ty TNHH Peninsula Bay Investment đưa thương hiệu khách sạn cao cấp đầu tiên và lớn nhất thế giới InterContinental Hotels & Resorts trở lại Campuchia.

InterContinental Sihanoukville sẽ đánh dấu sự trở lại của thương hiệu khách sạn hạng sang hàng đầu thế giới tại Campuchia, khẳng định sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của đất nước này đối với du khách cao cấp. Dự kiến khai trương vào năm 2028, khách sạn với quy mô 300 phòng sẽ mang đến những trải nghiệm không gian ẩm thực đẳng cấp, quầy bar sang trọng, phòng spa cao cấp với tầm nhìn hướng biển ngoạn mục, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách nghỉ dưỡng lẫn công tác.

Ông Bryan Chan, Phó Chủ tịch Phát triển Khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc của tập đoàn IHG, chia sẻ: "IHG đưa thương hiệu khách sạn hạng sang đầu tiên và lớn nhất thế giới InterContinental Hotels & Resorts trở lại Campuchia – một bước tiến phù hợp với truyền thống tiên phong trong lĩnh vực khách sạn cao cấp và lịch sử huy hoàng của tập đoàn tại đây".

InterContinental Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn sang trọng nổi tiếng toàn cầu với hơn 220 khách sạn trên khắp thế giới.

Tập đoàn IHG đang trên đà mở rộng quy mô tại khu vực Đông Dương với 22 khách sạn đang hoạt động và dự kiến khai trương thêm 26 khách sạn nữa, hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi số lượng khách sạn trong tương lai. Sự xuất hiện gần đây của những khách sạn mới tại Việt Nam như Hotel Indigo Saigon The City (TPHCM) và Moire Hoi An, Vignette Collection (Hội An) càng củng cố vị thế của IHG tại Việt Nam. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 39,5% lượng khách quốc tế và Campuchia là 23% so với năm trước.