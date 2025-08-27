Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

27 tháng 8, 2025 | 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Triển lãm do Fireworks Trade Media tổ chức.

Lễ khai mạc vinh dự có sự hiện diện của ông Phó Lãnh sự Gabriel Laflamme - đại diện Lãnh sự quán Canada tại TP HCM và bà Lãnh sự Lalitpat Kerdkrung - đại diện Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại TP HCM; Ban Tổ Chức Fireworks Trade Media Việt Nam cùng nhiều cơ quan ngoại giao, hiệp hội quốc tế và các tập đoàn hàng đầu như Sun World Group, VinWonders.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025" - Ảnh 1.

Những sự hiện diện này không chỉ khẳng định uy tín và tầm vóc quốc tế của triển lãm mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng cho ngành công nghiệp vui chơi giải trí – thể thao Việt Nam.

Năm nay, sự kiện gây chú ý với sự kết hợp cùng Triển lãm Thiết bị, Máy móc Sân vận động & Nhà thi đấu Việt Nam 2025, qua đó mở rộng quy mô và tạo nên không gian giao thoa độc đáo giữa lĩnh vực vui chơi giải trí và thể thao.

Đây được xem là điểm hẹn lý tưởng cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm giải pháp công nghệ trình diễn và vận hành thông minh – những yếu tố then chốt đang góp phần nâng cấp hạ tầng sự kiện, trung tâm thi đấu và tổ hợp giải trí đa năng tại Việt Nam.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025" - Ảnh 2.

Triển lãm lần này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến năng động đối với ngành vui chơi giải trí và thể thao trong khu vực Đông Nam Á, mà còn mở ra cánh cửa hợp tác quốc tế khi nhiều doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đến thị trường Việt Nam – nơi được đánh giá có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng giải trí – thể thao ngày càng lớn.

Triển lãm dự kiến sẽ đón hơn 2.000 lượt khách trong suốt 2 ngày diễn ra, quy tụ đông đảo nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, đơn vị vận hành khu vui chơi – công viên – trung tâm thương mại, công ty thiết kế – kiến trúc, nhà thầu xây dựng, chuyên gia kỹ thuật cùng các nhà cung cấp thiết bị trong và ngoài nước.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025" - Ảnh 3.

Gần 100 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, trong đó nổi bật là các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Singapore, Ý, Mỹ, Canada, Đức và Thái Lan, mang đến không gian toàn diện từ thiết bị trò chơi, máy móc công nghệ, hệ thống vận hành thông minh đến các giải pháp quản lý – an ninh – chiếu sáng hiện đại.

Với sự hội tụ của công nghệ tiên tiến, các giải pháp vận hành hiện đại cùng mạng lưới doanh nghiệp đa dạng, triển lãm năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành bàn đạp cho nhiều dự án mới trong lĩnh vực công viên giải trí chủ đề, khu trung tâm giải trí gia đình (FEC), và kể cả sân vận động, nhà thi đấu và địa điểm tổ chức sự kiện.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao trình độ, nắm bắt xu hướng toàn cầu và khẳng định thương hiệu trên bản đồ quốc tế.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025" - Ảnh 4.

Song hành cùng hoạt động trưng bày, các phiên hội nghị và hội thảo chuyên ngành sẽ mang đến những chia sẻ sâu sắc từ các chuyên gia quốc tế, xoay quanh các chủ đề nổi bật như thiết kế vận hành bền vững, xu hướng Bowling, quản lý an toàn, phát triển thế hệ nhân sự mới và trải nghiệm giải trí thế hệ 3.0.

Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ và giải pháp tiên tiến, mà còn trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp vui chơi giải trí – thể thao khu vực.

Với quy mô ngày càng mở rộng và sự tham gia của nhiều thương hiệu toàn cầu, sự kiện hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trong những ngày tới, góp phần xây dựng ngành công nghiệp hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.

Triển lãm Thiết bị, Máy móc ngành Vui chơi Giải trí Việt Nam 2025

Đơn vị tổ chức: Fireworks Trade Media Việt Nam - trực thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media

Thời gian: 27 – 28/08/2025 (9:00 – 17:00), vào cửa tự do.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị The ADORA Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, TP HCM

P.Đình

