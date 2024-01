Veston Mon Amie giỗ tổ ngành may và tiệc chúc mừng năm mới

Khởi đầu là một nhà may nhỏ (Hoàng Vy Tailor) tại số 223 đường Ngô Quyền Q10 năm 1991, sau hơn 30 năm phát triển, đội ngũ thợ may Mon Amie Group đã phát triển không ngừng. Từ tay nghề, sản phẩm và dịch vụ… để từng bước trở thành một trong những thương hiệu may đo hàng đầu Việt Nam, đặc biệt tại TP HCM.

Đây là dịp mà Mon Amie Group hướng về Tổ nghề với tâm niệm mang đến những sản phẩm may đẹp nhất tạo nên bởi tinh hoa bàn tay Việt. Đội ngũ Mon Amie đã chuẩn bị mâm cúng Tổ thật chỉnh chu với lòng biết ơn sâu sắc và cầu mong Tổ nghề may phù hộ che chở để gặt hái được thành công. Trong năm 2023 vừa qua, Mon Amie Group đã không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác cùng nhiều đối tác như White Palace, Hestia, September Studio, Wedding Book… và gặt hái được nhiều thành công lớn. Mon Amie Group hân hạnh trở thành đơn vị uy tín hàng đầu cung cấp vest cho hội Doanh nhân TP HCM. Đây là một trong những thành tựu tiêu biểu minh chứng cho sự cam kết và nỗ lực không ngừng từ phía công ty theo đúng giá trị cốt lõi " Nối rộng vòng tay, Bay tầm cao mới " được đặt ra ngay từ những ngày đầu năm. Nối tiếp với sự thành công trong năm vừa qua, 4 từ khóa vàng " Tinh - Tốc -Tín - Tâm '' sẽ là giá trị cốt lõi mà Mon Amie Group hướng đến và cam kết thực hiện ở năm 2024.

Tinh - Tinh Hoa : Mon Amie Group luôn muốn mang đến những gì tốt nhất, hoàn thiện nhất và được chọn lựa kĩ nhất đến cho Quý khách hàng và đối tác.

Tốc - Tốc Độ : Một phương châm Mon Amie đã gầy dựng và duy trì từ khi mới thành lập. Với dịch vụ nổi tiếng là may gấp 8 giờ, 24 giờ, Mon Amie luôn cố gắng phát triển để đưa các giá trị tinh hoa đến khách hàng một cách nhanh chóng nhất, kịp thời nhất.

Tín - Tín Nhiệm : Đây được coi là sự cam kết của Mon Amie, để tiếp tục cải thiện và hướng đến mục tiêu hoàn hảo nhất về sản phẩm, dịch vụ, con người. Để luôn là nơi nhận được sự tin tưởng từ Quý khách hàng và các đối tác.

Tâm - Tận Tâm: Là biểu tượng cho sự tốt đẹp, lương thiện trong tâm hồn. Mon Amie Group đặt chữ Tâm lên đầu trong mọi hành động, trách nhiệm với công việc, tận tụy trong phục vụ, tích cực trong hướng đi và lĩnh hội trong đào tạo để đưa tất cả các yếu tố như trên vào mọi sự việc Mon Amie trải qua.

Buổi tiệc được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới Capella Gallery Hall, một trong các đối tác thân thiết của Mon Amie Group trong nhiều năm qua.

Với sự góp mặt của các khách mời đặc biệt từ phía ban chủ nhiệm Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho không khí buổi tiệc thêm phần đặc sắc và ấm cúng.

Sự kiện đã diễn ra một cách thành công, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng để kết thúc một năm cũ và khởi đầu cho một năm mới đầy thuận lợi và triển vọng.

Năm 2024, Mon Amie Group xin kính chúc quý khách hàng, quý đối tác và nhân viên năm mới tràn đầy may mắn, thành công và hạnh phúc.

