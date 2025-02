Viện "Nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống" dự lễ hội Miếu Bà Xóm Chài

Cùng với hàng trăm người dân địa phương và các vùng lân cận, bằng phương tiện tàu, ghe, xuồng máy… nô nức tham gia lễ hội cầu an. Đội ngũ nhân viên và tập thể học viên Viện Nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống (gọi tắt là Viện) với mong muốn cầu an cho dân làm ăn may mắn, "xuôi chèo mát mái".

Nghi thức của lễ hội gồm có lễ cầu an, cúng Bà, cúng Thổ thần và người khuất mặt, thả bè ra sông lớn, đánh trống múa lân để xua đuổi tà ma. Đồng thời, lễ hội với mong muốn đón lấy những ngọn gió tốt lành, những điều may mắn, hưng thịnh về cho xóm làng.

Sau khi vào tế tự Miếu Bà Xóm Chài cúng và làm lễ, Viện đã thực hiện chương trình phát quà lộc từ thiện đầu năm cho bà con nghèo xóm chài gồm gạo, dầu ăn, mình tôm và các nhu yếu phẩm khác.

Tiến sĩ Vũ Quốc Huy (Thầy Thuận Thiên), Viện trưởng và ca sĩ Đức Xuân trao quà cho bà con nghèo xóm chài đầu năm mới.

Đặc biệt, đầu giờ chiều đoàn đã tham gia nghi thức đi "nghinh"," tàu tống ôn" để thả trôi theo dòng nước. (Tức tống bè thủy lục) cùng với hàng trăm tàu bè dập dìu, múa lân trên sông để tống ôn, té nước.

Sau khi hạ thủy tàu tống gió, người dân bắt đầu tiến hành nghi thức dùng nước sông rửa ghe tàu, người thì rửa tay rửa mặt. Nhiều người nhảy xuống sông tắm như để gột rửa những điều không may trong năm cũ và mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn…

Tại thời điểm diễn ra nghi thức "thả bè" lãnh đạo và tập thể học viên của Viện cũng đã thực hiện nghi thức phóng sanh cá, chim trên sông Cần Thơ và chạy dọc ra cửa sông Hậu Giang để kết thúc hành trình nghi lễ.

Tiến sĩ Vũ Quốc Huy (Thầy Thuận Thiên), Viện trưởng, cho biết: "Năm nào tôi cũng tổ chức cho học viên những chuyến đi cầu an và thực hiện những chuyến thiện lành đầy ý nghĩa. Không chỉ các bạn có cơ hội tìm hiểu các hoạt động văn hóa dân gian, mà gửi gắm tình cảm, mong muốn một năm mới bình an cho gia đạo, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Hoạt động đến với Lễ hội cầu an Miễu Bà Xóm Chài lần này của chúng tôi là chuyến hành hương, xây dựng một lối sống nhân văn, hướng đạo và mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn".