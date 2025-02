Women Ekiden Running 2025 – Tôn vinh mỗi bước chân phái đẹp

Đây là sự kiện đặc biệt do Ekiden Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng thời tạo sân chơi kết nối cộng đồng yêu chạy bộ.

Đây là giải chạy độc đáo với hình thức chạy tiếp sức đồng đội gồm có 4 nữ và 1 nam, các thành viên sẽ lần lượt hoàn thành cự ly 3km trước khi trao dải tiếp sức cho đồng đội tiếp theo.

Không chỉ là một cuộc đua về tốc độ, Ekiden còn là biểu tượng của sự phối hợp nhịp nhàng, sự tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm không bỏ cuộc.

Women Ekiden Running 2025 powered by Coolmate không đặt nặng yếu tố cạnh tranh mà hướng đến một cộng đồng chạy bộ gắn kết, nơi mà mỗi runner đều có thể tìm thấy nguồn động viên và cảm hứng từ chính đồng đội của mình.

Hơn thế nữa, sự kiện còn kết hợp với các hoạt động thiện nguyện, những chương trình trải nghiệm thú vị từ các nhà tài trợ, giúp nâng cao ý nghĩa của ngày hội thể thao dành riêng cho phụ nữ.





Giải chạy thu hút nhiều câu lạc bộ mạnh tham gia như Hà Tĩnh runners, Time runners, Hà Đông Runner, hồ Lộn team, Techcombank we run…

Với tôn chỉ, hoạt động thể thao gắn liên với sự sẻ chia yêu thương của phái nữ, năm 2025 Women tiếp tục đồng hành cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) trong chương trình hiến tóc, giúp hỗ trợ những phụ nữ kém may mắn.

Đây cũng là cơ hội để phái đẹp tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn, lan tỏa thông diệp tích cực tiếp sức cho tương lai tới cộng đồng chạy bộ.

Điều đặc biệt của Women Ekiden năm nay, các vận động viên sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm mới dành cho nữ lần đầu tiên được ra mắt bởi nhà tài trợ Coolmate.

Các sản phẩm này được thiết kế đặc biệt để mang lại sự thoải mái, đa năng, phù hợp với thể trạng và phong cách sống của phụ nữ Việt Nam. Thông qua sự kiện này, Coolmate tự hào lan tỏa thông điệp "Be Every-Better-Thing You Are", Coolmate đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá những điều tốt đẹp nhất từ bên trong và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của chính mình.

Ban tổ chức hứa hẹn mang tới bộ racekit thú vị và phù hợp với nữ giới như áo bra, rau củ sạch và khu vực ẩm thực sau giải chạy với các món ăn được chế biến từ thịt bò Hidafood.

Women Ekiden Running – Hơn cả một giải chạy

Women Ekiden Running không chỉ là một cuộc đua, mà còn là dịp để phụ nữ thể hiện sức mạnh, ý chí và tinh thần đồng đội.

Hãy cùng tham gia và trải nghiệm một ngày 8/3 thật ý nghĩa với Women Ekiden Running 2025!