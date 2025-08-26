Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt đang bước vào giai đoạn kịch tính với vòng bán kết 1 – Hát Cùng Band Nhạc. Giữa không khí cạnh tranh sôi động, ca sĩ Quang Toàn được xem là một trong những gương mặt để lại nhiều kỳ vọng khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Chia sẻ sau hậu trường sân khấu bán kết, Quang Toàn cho biết: "Đã đi thi thì ai cũng mong mình đạt được giải cao nhất. Nhưng với Toàn, quan trọng hơn cả là được khẳng định bản thân, được cháy hết mình với đam mê. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng gấp đôi để dấn thân và theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc, lâu dài".

Với sở trường ở dòng nhạc trữ tình, Quang Toàn khẳng định sẽ vẫn trung thành với phong cách này nếu may mắn lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng nhấn mạnh yếu tố "làm mới" để tạo nên sự khác biệt: "Tôi muốn thổi vào nhạc trữ tình những nét riêng của bản thân, mang đến làn gió mới cho khán giả, để cuộc thi thêm màu sắc, phong phú và đa dạng hơn".

Nói về thử thách Hát Cùng Band Nhạc, Quang Toàn thừa nhận có phần áp lực: "Nếu như những vòng trước tôi hát một mình, thì lần này khi hòa giọng cùng band nhạc, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Hát hay thôi chưa đủ, mà phải hòa quyện cùng nhạc cụ, để ca khúc trở nên mượt mà, sâu lắng và chạm đến trái tim người nghe".

Sự đầu tư, tâm huyết và tinh thần cầu thị của Quang Toàn đang khiến khán giả và giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng. Vòng bán kết 1 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng, không chỉ để Quang Toàn khẳng định nội lực, mà còn mở ra hành trình chuyên nghiệp của một ca sĩ trẻ đang quyết tâm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam.