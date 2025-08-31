Một ngày cuối tháng 8, trên sân Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng), cả hai thứ nắng ấy đã gặp nhau trong chương trình: "Chở nắng lên non – Cùng em đến trường”, để gieo thêm hy vọng cho hàng trăm học sinh vùng cao giữa bao thiếu thốn.



Mấy ngày trước, vùng đất cao nguyên này chìm trong mưa. Những cơn mưa bất chợt phủ kín những con đường đất đỏ, làm bước chân của các em học trò nghèo thêm nặng nề. Ấy vậy mà sáng 27-8, đúng ngày diễn ra chương trình thiện nguyện: "Chở nắng lên non – Cùng em đến trường”, trời bỗng hửng nắng.



Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thành viên HĐQT GC Food, trao quà, học bổng cho các học sinh

Nắng chan hòa trên sân Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, hong khô mái ngói cũ, làm bừng sáng cả một buổi sáng rộn ràng. Người ta nói vui, cái tên chương trình như đã gọi nắng về. Nhưng với những ai có mặt, ánh nắng hôm ấy không chỉ là chuyện thời tiết. Nó như một lời khích lệ, một biểu tượng của hy vọng gửi đến hơn 300 học sinh vùng cao.



Những gương mặt non nớt

Các em có mặt từ sớm, xếp hàng ngay ngắn, mắt dõi theo đoàn thiện nguyện. Có em lớp 4, lớp 5 nhưng nhỏ bé chắc chỉ nặng mười mấy ký. Thân hình gầy gò, vai đeo chiếc cặp cũ kỹ trông như quá khổ.

Những thiếu thốn khiến chuyện đến lớp trở nên khó khăn. Có em nghỉ học nhiều ngày, thậm chí có ý định bỏ học. Thầy cô và cán bộ thôn phải kiên trì đến từng nhà, động viên cha mẹ, dỗ dành học trò quay lại trường.

Sân trường vốn quen với gió lạnh và những cơn mưa bất chợt của vùng cao nguyên, nay bỗng rực sáng dưới nắng vàng trong trẻo. Trên nền đất đỏ bazan còn vương chút ẩm ướt sau mấy ngày mưa, những hàng ghế được xếp ngay ngắn, đón từng bước chân nhỏ ríu rít chạy về phía sân. Lá cờ đỏ tung bay trên cột cao, lấp lánh trong nắng sớm, như reo vui cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.



Quang cảnh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) khi chương trình thiện nguyện “Chở nắng lên non – Cùng em đến trường” chính thức diễn ra.

Tiếng cười ấy hòa vào nắng vàng buổi sớm, khiến sân trường nhỏ bừng lên sức sống. Những đôi mắt rụt rè dần rạng rỡ hơn khi ôm chặt món quà, những bàn tay bé xíu dám vẫy cao chào khách. Trong khoảnh khắc ấy, cái thiếu thốn dường như được khỏa lấp, cái mỏi mệt dường như được xua tan.

Nắng không chỉ được chở lên non, mà còn đậu lại trong từng nụ cười, từng ánh mắt của những đứa trẻ nhỏ bé nhưng kiên cường.

Ánh nắng trong từng món quà

Chương trình đã mang đến 20 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, 300 phần quà cho toàn bộ học sinh, cùng với đó là những như yếu phẩm thiết yếu hàng này. Những món quà nhỏ bé ấy, với các em, lại là điều quý giá.

Một bé gái ôm chặt phần quà vào ngực, rụt rè hỏi: “Con đem về cho em con được không ạ?”. Câu hỏi đơn sơ mà khiến thành viên của đoàn thiện nguyện GC Food xúc động. Bởi trong niềm vui nhận quà vẫn thấp thoáng những thiếu thốn thường ngày, nhưng chính điều đó lại làm cho món quà trở nên ý nghĩa, không chỉ là vật chất, mà còn là tình thương và sự quan tâm.

Trong đoàn thiện nguyện GC Food hôm ấy, có những gương mặt lần đầu đến với vùng cao, mang theo sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ, cũng có những người đã nhiều lần đồng hành trong các chuyến đi sẻ chia. Dù mới hay cũ, tất cả đều chung một cảm giác thân quen, như thể đã từng gắn bó lâu rồi.

Mỗi người một cách, họ lan tỏa tình thương bằng sự hiện diện chân thành, bằng ánh mắt trìu mến dành cho các em học sinh, bằng niềm vui giản dị khi thấy nụ cười hồn nhiên bật lên từ khuôn mặt rám nắng.

Chính sự đồng điệu ấy đã biến một chuyến đi trao quà thành một ngày chan chứa yêu thương, nơi người trao và người nhận đều cảm nhận được hơi ấm của nhau.Chuyến đi lần này cũng như nhiều hành trình trước đó cho thấy một nét đẹp đã thành truyền thống ở GC Food: đồng hành cùng cộng đồng không chỉ bằng nguồn lực của doanh nghiệp, mà còn bằng tấm lòng của chính mỗi cán bộ, nhân viên.

Trong mỗi phần quà gửi đi luôn có một phần đóng góp tự nguyện của CBCNV GC Food. Chính sự chung tay ấy đã làm nên sức mạnh, để hoạt động thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm của một doah nghiệp mà trở thành văn hóa sống, thấm vào trái tim từng con người GC Food.

Nắng của hy vọng

Chương trình khép lại trong bức ảnh tập thể, nơi thầy cô, đoàn thiện nguyện và những học trò nghèo cùng nở nụ cười rạng rỡ. Các em ôm chặt phần quà như ôm lấy một giấc mơ nhỏ bé nhưng tha thiết: giấc mơ được đến trường, được học thêm một con chữ, và được tin rằng phía sau mình luôn có người đồng hành.

Với học sinh vùng cao, đôi khi chỉ một chiếc cặp mới, vài cuốn vở tinh tươm hay suất học bổng giản dị thôi cũng đủ trở thành động lực để các em vững bước đến lớp. Trong không khí cả nước đang hướng về Tết Độc lập và chào đón năm học mới, những món quà từ GC Food chính là lời động viên chân thành: “Các em không đơn độc trên con đường đến trường”.

Ánh nắng hôm ấy không chỉ trên bầu trời. Nó ở trong ánh mắt học trò, trong nụ cười của thầy cô, trong bàn tay sẻ chia của những tấm lòng đồng hành. Và hơn cả, nó trở thành biểu tượng của niềm tin rằng, chỉ cần có sự chung tay, sẽ không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.“Chở nắng lên non – Cùng em đến trường” đã khép lại, nhưng ánh nắng thì vẫn còn ở lại trên trang vở mới, trong hộp sữa còn mát, trong bước chân bé nhỏ vẫn ngày ngày đến lớp. Và ánh nắng ấy sẽ trở lại, mỗi khi có thêm một tấm lòng gửi yêu thương lên vùng cao.

