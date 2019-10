Kim Thành Vũ - trai đẹp quy y

Tài tử "Thập diện mai phục' - Kim Thành Vũ - sống ngang bướng, bi quan trước khi quy y tại chùa Ấn Độ năm 1997.

Sau phim Thích anh (This Is Not What I Expected, 2017), Kim Thành Vũ chưa có phim mới ra mắt, cũng vắng bóng ở sự kiện giải trí. Trên Elle, tài tử nói anh du lịch nhiều nơi trên thế giới như sa mạc, Bắc Cực, Nam Cực, vẽ truyện tranh... Trừ các buổi quảng bá phim mới, Kim Thành Vũ hiếm tham gia sự kiện giải trí, ít xuất hiện trên truyền thông. "Cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo. Tôi ít ra ngoài, quay phim xong là về nhà ngủ hoặc đọc sách, xem phim. Thi thoảng tôi đi ăn mỳ ở quán nhỏ gần nhà', Kim Thành Vũ kể.

Kim Thành Vũ thuở đôi mươi. Anh có cha người Nhật, mẹ người Đài Loan. Ảnh: Mtime.

Trang Sohu viết ở thời các ngôi sao luôn muốn tạo sự chú ý, dạo phố, đi ăn cũng đăng lên Weibo, Kim Thành Vũ không sử dụng Weibo. "Có lẽ, ở thời đại này, chỉ còn Kim Thành Vũ là mỹ nam tĩnh lặng", trang này bình luận.



Lối sống ẩn dật của Kim Thành Vũ bắt nguồn từ việc anh quy y năm 1997 tại chùa ở Ấn Độ. Trước đây, nam diễn viên bi quan, luôn nghĩ các vấn đề theo chiều hướng xấu nhất. "Sau khi quy y, tôi có cách nhìn khác về cuộc sống. Tôi lạc quan và biết tùy duyên hơn", anh nói. Tài tử không còn bận tâm tới danh tiếng, không cảm thấy công việc áp lực. Thành công đối với anh là từ người bi quan trở thành lạc quan chứ không phải tiền bạc hay danh vọng.

Vẻ lãng tử của Kim Thành Vũ Ảnh: Mtime. Kim Thành Vũ cảm thấy theo đạo Phật là kỳ duyên. "Hồi nhỏ tôi ngang bướng, nghịch ngợm. Mỗi khi cùng mẹ đi chùa, tôi đều chạy lăng xăng. Một lần sau khi ở chùa về, mẹ đeo vào tay tôi tràng hạt. Từ đó tôi bỗng dưng ngoan ngoãn hơn. Mẹ tôi luôn cảm thấy điều đó kỳ lạ", Kim Thành Vũ kể.





Đạo diễn Trần Khả Tân từng tiết lộ Kim Thành Vũ niệm Phật suốt một tháng. "Tôi chưa thấy người trẻ nào như cậu ấy. Thành ngôi sao khi mười mấy tuổi nhưng đến nay không tham vọng điều gì. Có thanh niên nào không thích đi chơi? Vậy mà Kim Thành Vũ không thích. Cậu ấy ít ra ngoài, tâm hồn rất bình lặng", Trần Khả Tân nói trên Takungpao.