Con gái là con người ta?

Chị cất nhà trên đất của má. Đất đó không phải má cho, mà chị mua lại trong lúc má cần tiền thanh toán món nợ "dại gái" của anh Hai. Má ở với anh chị Hai nhưng ăn cơm bên nhà chị, với lý do chị Hai cả ngày bù đầu với ruộng vườn, về nhà thì bù đầu với ba đứa nhỏ. Nhà chị có "hai đứa nhỏ", chị là giáo viên nên rảnh hơn. May, chồng chị lành tính nên chẳng bao giờ so bì.

Anh Hai làm nông, mặt mũi cũng bình thường, vậy mà không hiểu sao cũng có gái mê. Cô ấy còn sinh cho anh hai đứa con. Vài ba ngày, chị Hai lại sang ngồi bên thềm nhà chị, kể lể: "Hồi sáng ảnh mới xúc mấy giạ lúa mang cho con kia", "Ảnh mới tháo ti vi mang đi bán", "Ảnh lấy trộm đôi bông cưới hồi nào không hay"…

Má chị ngồi lặng, cằm gác lên hai gối, như thể cố thu nhỏ mình để không phải nghe những lời nặng trĩu của chị Hai. Lần đầu tiên, chị thấm thía câu "con dại cái mang" của ông bà mình.

Chị hỏi dò chị Hai: "Muốn đánh ghen không, em chở chị đi?". Chị Hai xua tay: "Thôi, sợ đánh con kia không lại, còn bị nó đánh". Có lần, nghe chị Hai con cà con kê kể khổ, chị quạu: "Anh Hai không ra gì, chị ly hôn cho ảnh sáng mắt, chị cũng hết khổ". Chị Hai ngó chị ngơ ngác, như thể hai từ ly hôn chưa từng có trong từ điển của chị. Má nạt: "Bây xúi bậy không hà". Chị giận thì nói vậy thôi, lẽ nào chị muốn anh Hai tan cửa nát nhà.

Từ nhỏ, chị đã ở vị trí lu mờ cạnh anh Hai. Ba má lấy nhau sáu năm mới sinh được anh nên nâng niu anh như ngọc ngà. Trên chị còn có chị Ba, chị Tư. Chị chào đời như sự thêm vào thừa thãi nên ba má dường như quên mất sự có mặt của chị. Ba buôn lúa, mỗi chuyến hàng về ba luôn có quà cho anh Hai. Anh 14 tuổi, ba bán năm cây vàng sắm cho anh chiếc xe tên lửa cáu cạnh. Xế chiều, ba chị em gái còn còng lưng ngoài ruộng, anh Hai đã lên đồ láng mướt, xách xe đi chơi.