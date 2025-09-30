AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

30 tháng 9, 2025 | 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 1.

Hành trình từ trái im hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Trong cái nắng gay gắt của miền núi, những con đường quanh co đầy dốc đá dẫn đến xã Phan Sơn – một xã nghèo của huyện Bắc Bình, nay đã được điều chỉnh về tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây, phần lớn là đồng bào thiểu số sinh sống, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, từng bữa cơm vẫn chưa đủ đầy. 

Thế nhưng, ngày hôm ấy, con đường vốn hiu quạnh bỗng trở nên ấm áp hơn bởi tiếng động cơ rộn ràng, bởi ánh mắt và nụ cười của đoàn xe mang tên Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 2.

Đoàn xe Lynk & Co chở 100 phần quà từ thiện

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 3.

Một chuyến đi từ trái tim

Không chỉ là những chiếc xe lăn bánh, đó còn là hành trình kết nối yêu thương, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với thông điệp “từ trái tim hướng đến cộng đồng”, tập thể cán bộ – nhân viên đã vượt hàng trăm cây số, băng qua đèo dốc, đường đất đỏ gập ghềnh để mang đến cho bà con 100 phần quà thiết thực, gồm gạo và nhu yếu phẩm.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 4.

Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên, sẻ chia để bà con nơi đây thêm ấm lòng. Trong ánh mắt trẻ thơ háo hức, trong nụ cười hiền hậu của các cụ già, có niềm vui giản dị khi được quan tâm, được lắng nghe, được kết nối.

Trách nhiệm xã hội – nền tảng phát triển bền vững

Là một trong những đại lý hàng đầu của hệ thống Lynk & Co tại Việt Nam, Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 5.

Hình ảnh bà con đồng bào ngồi trật tự chờ nhận quà

“Chúng tôi tin rằng một thương hiệu chỉ thật sự lớn mạnh khi biết gắn kết, đồng hành và chia sẻ cùng cộng đồng. Những chuyến thiện nguyện như hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là cách chúng tôi lan tỏa giá trị nhân văn, tạo động lực để mọi người cùng nhau vươn lên”, đại diện ban lãnh đạo chia sẻ.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 6.

Đại diện ban lãnh đạo Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn phát biểu chia sẻ

Hành trình nối dài yêu thương

Hình ảnh đoàn xe Lynk & Co lăn bánh qua núi đồi, vượt nắng gió để đến với bà con Phan Sơn là minh chứng sống động cho cam kết đồng hành cùng cộng đồng của đại lý. Đây không chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, mà là mở đầu cho chuỗi hành trình thiện nguyện trong thời gian tới, hướng đến nhiều mảnh đất khó khăn hơn nữa.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 7.

Khách hàng đồng hành cùng tham gia chuyến đi lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 8.

Những hình ảnh thân thiện của bà con đồng bào Xã Phan Sơn, Lâm Đồng

Trên hành trình ấy, mỗi nụ cười trao đi, mỗi ánh mắt rạng rỡ nhận về chính là động lực để Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn tiếp tục bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương. Để rồi, mai này, những hạt mầm ấy sẽ nảy nở thành niềm tin, thành khát vọng vươn lên cho biết bao mảnh đời còn chật vật.

Kết nối – Đồng hành – Phát triển

Xã hội chỉ thực sự phát triển bền vững khi có sự chung tay của cả cộng đồng. Và mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân, khi góp một phần nhỏ bé, đều đang thắp sáng lên những ngọn lửa yêu thương. Chuyến đi về Phan Sơn lần này chính là minh chứng cho triết lý ấy.

“Chúng tôi mong rằng hành trình kết nối này sẽ lan tỏa để ngày càng có nhiều tấm lòng cùng đồng hành, để không ai bị bỏ lại phía sau”, đại diện đoàn thiện nguyện xúc động bày tỏ.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt - Ảnh 9.

Hình ảnh bà con xã Phan Sơn nhận quà thiện nguyện



Linh Kiệt

