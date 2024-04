Hoa hậu Thanh Mai kinh doanh hướng đến cộng đồng

Hoa hậu Thanh Mai là nữ doanh nhân người Việt tại Mỹ, có nhiều đóng góp to lớn cho cộng đồng, cũng như những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống. Hiện tại các trường học của hoa hậu Thanh Mai điều hành như: California Beauy Academy, Happy art Permanent Make up School đã đào tạo và giúp đỡ rất nhiều các em sinh viên thuộc công đồng Việt Nam, Mỹ, Mexico… học tập và có tay nghể để khởi nghiệp. Bằng cấp do các trung tâm Beauy Academy, Happy art Permanent Make up school… được hành nghề thẩm mỹ trên toàn nước Mỹ.



Hoa hậu Thanh Mai trong một chương trình từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng các em tật nguyền, kém may mắn.

TMV Hoài Anh Cali và TM V Kangnam Cali của hoa hậu Thanh Mai cũng là những địa chỉ làm đẹp có uy tín rất cao tại California do hoa hậu Thanh Mai điều hành.



Là người sáng lập hội Quỹ Từ thiện "Trái tim Việt Mỹ", hoa hậu Thanh Mai luôn lắng nghe để thấu hiểu những mảnh đời khó khăn tại quê nhà Việt Nam và thường xuyên lên kế hoạch để trở về quê hương giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh đúng người, đúng lúc.

Những hoạt động từ thiện thầm lặng của hoa hậu Thanh Mai cũng đã từng nhận được giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2023" tại Việt Nam. Giải thưởng do Trung ương Hội Giáo dục nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam trao tặng.

Với giải thưởng "Người phụ nữ xuất sắc nhất của năm" tại Mỹ, đây không chỉ là niềm hãnh diện, tự hào của cá nhân Hoa hậu Thanh Mai mà cho cả phụ nữ Việt Nam.

Những việc làm ý nghĩa, tích cực của hoa hậu Thanh Mai luôn lan tỏa và truyền năng lượng cho phái đẹp trong việc hướng đến cộng đồng. Chính đóng góp thầm lặng này, Hoa hậu Thanh Mai vừa được vinh danh giải thưởng "Người phụ nữ xuất sắc nhất năm 2024" từ văn phòng Tiểu bang Califonia dành cho cộng đồng người Việt.

Hoa hậu Thanh Mai, chủ tịch sáng lập Quỹ Từ thiện "Trái Tim Việt Mỹ", cùng MC, diễn viên Đức Tiến, và các thành viên trong một chương trình từ thiện trao qua tại Đồng Nai.

Xúc động trước sự kiện được bình chọn bất ngờ này, hoa hậu Thanh Mai chia sẻ: "Mình cảm thấy thật may mắn khi nhận được đề cử và bình chọn này. Giải thưởng "Người phụ nữ xuất sắc nhất của năm 2024" là động lực, giúp tôi có thêm năng lượng hoạt động nhiều hơn, nhiệt huyết hơn với cộng đồng".