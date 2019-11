150 doanh nghiệp tham gia "Asia Beautopia Expo 2019"

"Asia Beautopia Expo 2019" đã thu hút từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á và Việt Nam tham gia.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hải Linh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) nhấn mạnh Ban tổ chức "Asia Beautopia Expo 2019" đã kiến tạo nên một điểm hẹn lý tưởng. Đây cũng là diễn đàn nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao lưu kết nối, phát triển thị trường toàn cầu, gặp gỡ các chuyên gia quốc tế để cập nhật xu hướng, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm đối tác để phát triển nền công nghiệp làm đẹp của Việt Nam. Sự kiện này đã góp phần tăng tính liên kết mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hàn Quốc với thị trường châu Á và các nước khác trên thế giới.

Trong khuôn khổ của triển lãm, chương trình "The Art of Color Beauty" đã giới thiệu những xu hướng tạo mẫu tóc và hoá trang nghệ thuật mới nhất hiện nay do các chuyên gia hàng đầu đến từ Hội đào tạo và phát triển nghề làm đẹp Việt Nam (VNBA) thực hiện. Các người mẫu quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Malaysia, Philippines, Campuchia, Mông Cổ, Iran, Iraq... đã có mặt trong show diễn này.