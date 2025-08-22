AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) vừa kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện thường niên 2025 tại TP HCM với kết quả 720 người tham gia, đóng góp 658 đơn vị máu – tăng 60% so với năm ngoái.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 14 và 22-8, đúng vào giai đoạn cao điểm thiếu hụt máu do mùa hè. Lượng máu tiếp nhận, tương đương hơn 164 lít, đã góp phần trực tiếp hỗ trợ cho các bệnh nhân cần truyền máu và đóng góp vào mục tiêu quốc gia là đạt 1,85 triệu đơn vị máu trong năm 2025.

Chương trình năm nay hưởng ứng chủ đề Ngày Hiến máu Thế giới 2025: “Hiến máu, trao hy vọng: cùng nhau giữ lấy sự sống”. Thông điệp này đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng AmCham, khi mỗi tình nguyện viên không chỉ trao đi giọt máu mà còn gửi gắm niềm hy vọng đến hàng ngàn bệnh nhân.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành AmCham, chia sẻ: "Thành công của Ngày Hiến máu 2025 phản ánh tinh thần cam kết, lòng nhân ái và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là sự khác biệt có ý nghĩa thiết thực cho hàng ngàn bệnh nhân”.

Kể từ khi khởi động năm 2011, chương trình hiến máu của AmCham đã thu hút hơn 9.120 lượt tình nguyện, đóng góp gần 11.400 đơn vị máu cho hệ thống y tế Việt Nam. Trong đó, năm 2025 tiếp tục ghi dấu là một trong những mùa hiến máu thành công nhất.

AmCham cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp hội viên có đông đảo nhân viên tham gia như ON Semiconductor, CBRE Vietnam, Cathay Pacific Airways, Coca-Cola Vietnam, Coats Phong Phu… cùng sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị tài trợ và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM.

Trong bối cảnh thiếu máu vẫn thường xuyên diễn ra, AmCham kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục tham gia hiến máu để duy trì nguồn cung ổn định, an toàn và bền vững cho bệnh viện trên cả nước.

