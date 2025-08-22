Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

22 tháng 8, 2025 | 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

Sự phát triển của công nghệ số đã làm thay đổi mô hình truyền thống "Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng" trở thành mô hình D2C (Direct to Consumer) – nơi thương hiệu tiếp cận trực tiếp đến người dùng cuối.
Điều này không chỉ làm thay đổi cách tiếp thị, bán hàng, mà còn đặt ra bài toán căn bản: doanh nghiệp phải biết mình là ai và đại diện cho điều gì trong lòng người tiêu dùng.
Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt - Ảnh 1.

Andy Vũ -Ceo của Digimindgroup

Giữa cơn bão hàng giả, hàng nhái tràn lan, niềm tin trở thành thứ xa xỉ và thương hiệu – hơn bao giờ hết – phải là một lời cam kết, một biểu tượng của giá trị thật. Không còn là logo, màu sắc hay slogan hoa mỹ, thương hiệu cần được tái kiến tạo từ lý tưởng tồn tại – từ câu hỏi: "Chúng ta sinh ra để làm gì cho xã hội này?".

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt - Ảnh 2.

"Thương hiệu không phải là cái vỏ bên ngoài, mà là linh hồn được nuôi dưỡng bằng lý tưởng và hành động có chủ đích" – Andy Vũ nói

"Trong một thế giới luôn biến động, chỉ có tư duy gốc rễ và giá trị thực mới dẫn lối cho sự phát triển bền vững" – Andy Vũ nói.

Đây chính là lúc mà việc xây dựng thương hiệu không chỉ là chiến thuật truyền thông, mà là chiến lược sống còn. Một doanh nghiệp không xác lập được lý tưởng tồn tại – rất dễ bị hòa tan trong thị trường, bị thay thế bởi công nghệ hoặc đánh gục bởi đối thủ biết mình rõ hơn.

Với hơn 15 năm tư vấn chiến lược và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, FMCG, bán lẻ, giáo dục, công nghệ... Andy Vũ không chỉ là một người làm nghề, mà là một người giữ lửa tri thức, liên tục đặt câu hỏi để chạm vào gốc rễ.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt - Ảnh 3.

"Tôi tin rằng một thương hiệu mạnh là thương hiệu trả lời được câu hỏi 'Tôi là ai?' trước khi hỏi 'Tôi làm marketing thế nào?'" – Andy Vũ


Theo ông, vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp Việt không phải là thiếu công cụ, mà là thiếu nền tảng tư duy đúng. Trong kỷ nguyên AI, ChatGPT, big data và tự động hóa, chỉ có tư duy nền tảng (Mindset) mới giúp cá nhân và tổ chức đặt được những câu hỏi chiến lược, dẫn đến hành động đúng đắn.
"Công cụ chỉ mạnh khi người sử dụng có tư duy rõ ràng. AI có thể tạo content, nhưng không thay thế được lý tưởng" – Andy Vũ nhận định.
Ông cho rằng: "Xây dựng thương hiệu là một hành trình. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và một tư duy tập trung vào giá trị khách hàng mục tiêu. Không có con đường tắt cho việc trở nên khác biệt thật sự".
Từ triết lý đó, ông sáng lập DigiMind Group – một hệ sinh thái BrandMarCom được thiết kế không chỉ để "làm marketing" mà để hoạch định nền tảng tư duy chiến lược, giúp doanh nghiệp:
● Xác lập lý tưởng tồn tại và bản sắc thương hiệu;
● Sáng tạo chất liệu truyền thông phản ánh đúng linh hồn thương hiệu;
● Kích hoạt chương trình truyền thông có mục đích và đo lường hiệu quả rõ ràng;
● Vẽ lại bản đồ Brand – Marketing – Communication một cách mạch lạc và có định hướng tăng trưởng.

DigiMind Group không đơn thuần là một agency, mà là một đối tác tư duy dài hạn, đồng hành cùng doanh nghiệp đi từ nền tảng tới tăng trưởng (Foundation to Growth – F2G).

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt - Ảnh 4.

"Tôi luôn tin: Ổn định không phải là đứng yên. Ổn định là khi doanh nghiệp có nền tảng vững để sẵn sàng cho mọi thay đổi" – Andy Vũ nói.


Trong một thế giới luôn vận động, chỉ những tổ chức hiểu mình, hiểu khách hàng và dám đầu tư vào tư duy nền tảng mới có thể đi xa. Và hành trình ấy – không thể thiếu một thương hiệu được xây từ lý tưởng rõ ràng, dẫn dắt bằng giá trị đích thực.

Group là hệ sinh thái BrandMarCom – tiên phong trong việc kết nối tư duy chiến lược với hành động thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing và truyền thông. Ra đời với triết lý cốt lõi "Mindset First", DigiMind không chỉ triển khai dịch vụ, mà đồng hành để doanh nghiệp tư duy lại từ gốc rễ, thiết lập nền tảng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng.


Thông tin liên hệ DigiMind Group

🌐Website:

📧Email: contact@digimindgroup.vn

📞Hotline: 0972368855

🏢 Văn phòng: Tầng 6, Toà nhà 105 Nguyễn Xiển

🔗 LinkedIn:

📷 Facebook: facebook.com/DigiMindGroup

P.Nguyễn

