Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Sự phát triển của công nghệ số đã làm thay đổi mô hình truyền thống "Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng" trở thành mô hình D2C (Direct to Consumer) – nơi thương hiệu tiếp cận trực tiếp đến người dùng cuối.

Điều này không chỉ làm thay đổi cách tiếp thị, bán hàng, mà còn đặt ra bài toán căn bản: doanh nghiệp phải biết mình là ai và đại diện cho điều gì trong lòng người tiêu dùng.

Andy Vũ -Ceo của Digimindgroup

Giữa cơn bão hàng giả, hàng nhái tràn lan, niềm tin trở thành thứ xa xỉ và thương hiệu – hơn bao giờ hết – phải là một lời cam kết, một biểu tượng của giá trị thật. Không còn là logo, màu sắc hay slogan hoa mỹ, thương hiệu cần được tái kiến tạo từ lý tưởng tồn tại – từ câu hỏi: "Chúng ta sinh ra để làm gì cho xã hội này?".





"Thương hiệu không phải là cái vỏ bên ngoài, mà là linh hồn được nuôi dưỡng bằng lý tưởng và hành động có chủ đích" – Andy Vũ nói

"Trong một thế giới luôn biến động, chỉ có tư duy gốc rễ và giá trị thực mới dẫn lối cho sự phát triển bền vững" – Andy Vũ nói.

Đây chính là lúc mà việc xây dựng thương hiệu không chỉ là chiến thuật truyền thông, mà là chiến lược sống còn. Một doanh nghiệp không xác lập được lý tưởng tồn tại – rất dễ bị hòa tan trong thị trường, bị thay thế bởi công nghệ hoặc đánh gục bởi đối thủ biết mình rõ hơn.

Với hơn 15 năm tư vấn chiến lược và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, FMCG, bán lẻ, giáo dục, công nghệ... Andy Vũ không chỉ là một người làm nghề, mà là một người giữ lửa tri thức, liên tục đặt câu hỏi để chạm vào gốc rễ.

"Tôi tin rằng một thương hiệu mạnh là thương hiệu trả lời được câu hỏi 'Tôi là ai?' trước khi hỏi 'Tôi làm marketing thế nào?'" – Andy Vũ

Theo ông, vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp Việt không phải là thiếu công cụ, mà là thiếu nền tảng tư duy đúng. Trong kỷ nguyên AI, ChatGPT, big data và tự động hóa, chỉ có tư duy nền tảng (Mindset) mới giúp cá nhân và tổ chức đặt được những câu hỏi chiến lược, dẫn đến hành động đúng đắn.

"Công cụ chỉ mạnh khi người sử dụng có tư duy rõ ràng. AI có thể tạo content, nhưng không thay thế được lý tưởng" – Andy Vũ nhận định.

Ông cho rằng: "Xây dựng thương hiệu là một hành trình. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và một tư duy tập trung vào giá trị khách hàng mục tiêu. Không có con đường tắt cho việc trở nên khác biệt thật sự".

Từ triết lý đó, ông sáng lập DigiMind Group – một hệ sinh thái BrandMarCom được thiết kế không chỉ để "làm marketing" mà để hoạch định nền tảng tư duy chiến lược, giúp doanh nghiệp:

● Xác lập lý tưởng tồn tại và bản sắc thương hiệu;

● Sáng tạo chất liệu truyền thông phản ánh đúng linh hồn thương hiệu;

● Kích hoạt chương trình truyền thông có mục đích và đo lường hiệu quả rõ ràng;

● Vẽ lại bản đồ Brand – Marketing – Communication một cách mạch lạc và có định hướng tăng trưởng.



DigiMind Group không đơn thuần là một agency, mà là một đối tác tư duy dài hạn, đồng hành cùng doanh nghiệp đi từ nền tảng tới tăng trưởng (Foundation to Growth – F2G).

"Tôi luôn tin: Ổn định không phải là đứng yên. Ổn định là khi doanh nghiệp có nền tảng vững để sẵn sàng cho mọi thay đổi" – Andy Vũ nói.



Trong một thế giới luôn vận động, chỉ những tổ chức hiểu mình, hiểu khách hàng và dám đầu tư vào tư duy nền tảng mới có thể đi xa. Và hành trình ấy – không thể thiếu một thương hiệu được xây từ lý tưởng rõ ràng, dẫn dắt bằng giá trị đích thực.

Group là hệ sinh thái BrandMarCom – tiên phong trong việc kết nối tư duy chiến lược với hành động thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing và truyền thông. Ra đời với triết lý cốt lõi "Mindset First", DigiMind không chỉ triển khai dịch vụ, mà đồng hành để doanh nghiệp tư duy lại từ gốc rễ, thiết lập nền tảng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn tăng trưởng.