Bỏ qua những bộ suit, nam giới ngày càng chuộng đồ màu sắc

Kiểu áo sơ mi kinh điển được thay bằng trang phục in họa tiết hình người màu sắc, đi kèm quần jean bụi phủi. Phụ kiện cũng là điểm nhấn trên mỗi set đồ như kính to bản, túi đeo ngang hông hay tất in logo thương hiệu.