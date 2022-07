Các loại thực phẩm đốt cháy mỡ thừa, mỡ bụng

Để đốt cháy mỡ bụng hiệu quả: Ngoài 4 món cá béo, sữa chua, ăn đậu và giấm táo (như trên), để đốt cháy mỡ bụng hiệu quả cần thêm:

Ớt chuông đỏ

Bạn có biết một chén ớt chuông sẽ cung cấp cho bạn lượng vitamin C gấp ba lần lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày? Tin tuyệt vời từ các chuyên gia là vitamin C rất hữu ích trong việc chống lại mỡ bụng.