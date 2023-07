Mon Amie Veston ra mắt "1000 bộ Suit 3.600.000 VNĐ - tri ân khách hàng 32 năm đồng hành"

Ưu đãi lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây mà thương hiệu Mon Amie gửi đến tất cả các khách hàng và đối tác.

1000 bộ suit 50% wool 3.600.000 VNĐ - 100 bộ suit 70% wool 4.500.000 VNĐ - 1000 sơ mi, quần tây với giá ưu đãi lên đến gần 50%.

Với nhiều gói ưu đãi lên đến cùng nhiều quà tặng hấp dẫn, Mon Amie thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tham quan mua sắm tại khắp các cửa hàng của hệ thống.

Thương hiệu Mon Amie Veston, tiền thân là công ty may Hoàng Vy thành lập từ năm 1991 với sứ mệnh phục vụ những sản phẩm veston - suit may đo chất lượng đến quý khách hàng.

Sau 32 năm phát triển vượt bật, Mon Amie Veston được đông đảo khách hàng biết đến như một trong những thương hiệu may đo suit cao cấp, trang phục công sở hàng đầu tại TP HCM.





Tính đến 06/2023, Mon Amie đã phát triển hệ thống 10 chi nhánh rộng khắp TP HCM và Biên Hòa, đáp ứng nhu cầu trang phục của 100.000 lượt KH mỗi năm.





Mon Amie được khách hàng biết đến như là lựa chọn số 1 của nhiều sản phẩm & dịch vụ:

- May suit cưới, suit doanh nhân, suit công sở

- Bán /cho thuê suit theo số đo.

- May đo đồng phục cao cấp: Là thương hiệu phục vụ cho nhiều tập đoàn, cty nổi tiếng tại Việt Nam

- Các dịch vụ may đo tiện ích: May suit 8h-24h, may online, may đo tại nhà.

- Vải thời trang cao cấp: là đại lý của nhiều thương hiệu vải nổi tiếng trên thế giới, là nhà phân phối về vải & phụ liệu thời trang cho nhiều tailor lớn tại Việt Nam.