Thẩm mỹ viện Jenna Thanh điều trị sẹo rỗ an toàn, hiệu quả

Thẩm mỹ viện Jenna Thanh được Bộ Y Tế cấp phép chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Việt Nam, kết hợp với công nghệ làm đẹp tiên tiến hàng đầu từ Châu Âu được chứng nhận An toàn – Hiệu quả.

Đến nay, Jenna Thanh dần chiếm được niềm tin của một bộ phận khách hàng, từ đó khẳng định được vị thế trên thị trường, trở thành một trong những trung tâm hàng đầu Việt Nam trong việc điều trị thành công cho hơn 20.000 khách hàng có các tình trạng bệnh lý về da khác nhau.

Luôn đi đầu trong việc cập nhật, ứng dụng những xu hướng thẩm mỹ quốc tế hiện đại, ưu việt nhất, không ngừng mang đến các giải pháp làm đẹp toàn diện, an toàn đến khách hàng.

Mặt khác, Jenna Thanh luôn sở hữu những công nghệ hiện đại bậc nhất được nhập khẩu, chuyển giao trực tiếp từ các nước tiên tiến trên thế giới dẫn đầu trong lĩnh vực làm đẹp, được cấp chứng nhận kiểm định của Hội đồng FDA Hoa Kỳ và Chứng chỉ CE (Châu Âu) về hiệu quả và an toàn của công nghệ sẽ mang đến cho khách hàng vẻ đẹp hoàn hảo, cùng sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn thực hiện các dịch vụ. Do đó, nhiều năm qua, Jenna Thanh đã đạt được nhiều danh hiệu xuất sắc Viện thẩm mỹ uy tín trách nhiệm cấp toàn quốc.



Với sứ mệnh "Giải cứu làn da" lấy uy tín, chất lượng làm hàng đầu, xem sự an toàn hiệu quả của khách hàng là cốt lõi hoạt động, kết hợp với công nghệ làm đẹp Chất lượng – An toàn – Hiệu quả, từ những bàn tay chuyên môn, trái tim nhiệt huyết của đội ngũ chuyên gia tỉ mỉ trong từng giai đoạn tư vấn trung thực, chữa trị đúng phác đồ theo từng trạng bệnh lý giúp hàng triệu khách hàng Việt thay đổi khiếm khuyết làn da.

Từ đó, bằng những con người thật, cảm nhận thật, chia sẻ những điều chân thật khi đã từng trải nghiệm chất lượng dịch vụ của chúng tôi, mở ra niềm tin mới và vị trí trong lĩnh vực làm đẹp.

Mặc dù, thẩm mỹ viện Jenna Thanh luôn cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc đẹp và phòng khám da liễu về da, tuy nhiên hơn 90% các khách hàng luôn tin tưởng và lựa chọn Jenna Thanh là địa chỉ uy tín đề điều trị sẹo rỗ.

Sẹo rỗ là một trong bệnh lý thẩm mỹ về da do tình trạng sau mụn, thủy đậu, tai nạn để lại khiến bề mặt da sần sùi, gồ ghề và gây nên mất tự tin.Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các trung tâm, viện thẩm mỹ đều áp dụng các phương pháp điều trị khác nhau như phương pháp lăn kim, phương pháp laser, phương pháp lấy máu tự thân tuy nhiên cả 3 phương pháp trên chỉ có thể tạo tổn thương giả ở bề mặt da bên ngoài vùng sẹo mà không có sự tác động sâu vào mô đáy sẹo, từ đó không mang lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh lý của khách hàng.

Khác biệt so với thẩm mỹ viện Jenna Thanh, chúng tôi luôn tự hào cơ sở vật chất, công nghệ điều trị đạt chuẩn chất lượng với hơn 20 năm hoạt động và sở hữu đội ngũ chuyên gia, Y, Bác sĩ có bề dày hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, song song đó, nhờ sự kết hợp công nghệ điều trị sẹo rỗ độc quyền Dr. Dermic & Laser H4 với quy trình điều trị an toàn và hiệu quả theo chỉ định của Bộ Y Tế đã giải cứu thành công hàng ngàn ca bệnh lý về sẹo rỗ từ mức độ nhẹ, nặng đến rất nặng.

Công nghệ điều trị sẹo rỗ Dr. Dermic siêu vi điểm là liệu pháp tiên tiến nhất hiện nay. Nhờ vào việc sử dụng mũi kim siêu nhỏ với 11 đầu kim rất bén (mũi kim 0.007mm, dài 0.2-2mm) bằng thép không gỉ, kích hoạt nhân bản các tế bào vi sợi được diễn ra tốt nhất xuyên qua lớp biểu bì của da, tác động lên vùng da điều trị sẹo rỗ để kích thích cơ chế tự làm lành của da, giúp đẩy các thành phần hoạt tính thẩm thấu hiệu quả hơn.

Dựa trên đầu mũi kim siêu bén tác động trực tiếp vào từng điểm sẹo, thẩm thấu đến chân sẹo dưới da, tạo ra một vết thương giả, từ đó tự lành da để phát triển mô da, nhưng hạn chế tổn thương sâu ở lớp thượng bì của da.