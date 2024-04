MC nhí Nguyễn Doãn Hoàng Kim: Từ "bà cụ non" đến MC, mẫu nhí tài năng

Nói đến những tài năng nhí đầy triển vọng trong showbiz Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Doãn Hoàng Kim - một cô bé đa tài với khả năng dẫn chương trình linh hoạt, catwalk chuyên nghiệp và diễn xuất ấn tượng. Sở hữu gương mặt xinh xắn, thần thái cuốn hút; khả năng xử lý tình huống linh hoạt, thông minh; cùng sự tự tin và bản lĩnh sân khấu, Hoàng Kim đang dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí Việt.



Tài năng nở sớm

MC Nguyễn Doãn Hoàng Kim, còn có tên thân mật là Sumi Hoàng Kim, sinh năm 2013 tại TP HCM. Lúc mới lên 3, cô bé đã bộc lộ khả năng thiên phú khi không chỉ nói giỏi hơn các bạn cùng trang lứa mà còn nói rất rành rẽ, mạch lạc như một người lớn.

Chị Ana Huỳnh, mẹ của bé Hoàng Kim, kể em rất thích xem các phim hoạt hình bằng tiếng Anh. Dù không hiểu tiếng Anh, không đọc được phụ đề nhưng từ những hình ảnh, diễn biến trên video, cô bé có thể kể lại câu chuyện đó một cách rành mạch, sinh động đến bất ngờ.

Sumi Hoàng Kim trong một show diễn thời trang

"Bé hay bắt chướt điệu bộ dẫn chương trình của các MC trên truyền hình. Bé thích lấy khăn choàng, quần áo màu sắc choàng lên người rồi đi tới đi lui theo điệu bộ của người mẫu thời trang. Từ lúc 2-3 tuổi tôi đã thấy bé có năng khiếu và đam mê ngành giải trí" – chị Ana Huỳnh kể.

Bộ sưu tập màu trắng





Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ở tuổi 11, Sumi Hoàng Kim đã trở thành gương mặt nhí sáng giá của showbiz Việt. Dấu ấn mở màn và đậm nét nhất là năm 2022, Hoàng Kim trở thành Á quân 1 cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí". Với lối dẫn dắt tự tin, giọng nói truyền cảm, cùng khả năng ứng biến linh hoạt, Hoàng Kim đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả.

Tiếp nối thành công, Hoàng Kim lấn sân sang lĩnh vực thời trang và đoạt giải Á quân cuộc thi Ninh Khương Model Kids 2022, từ đó khẳng định khả năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút trên sàn diễn.

Váy màu cam

Với gương mặt xinh xắn, biểu cảm đa dạng, cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, Hoàng Kim sau đó đã được nhiều nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia tin tưởng lựa chọn cho các bộ sưu tập thời trang và các dự án quảng cáo.

Ra khỏi vỏ ốc và "bung lụa"

Khi tiếp xúc với Hoàng Kim năng động hiện tại, ít ai biết rằng em từng là một cô bé rụt rè, nhút nhát và "trầm lặng như một bà cụ non".

Chị Ana Huỳnh cho biết từ nhỏ, Hoàng Kim là một cô bé thuộc tuýp người hướng nội. Bé rất tình cảm, rất quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng lại không thể hiện ra. Vì vậy, dù có thiên hướng nghệ thuật nhưng bé lại không thích thể hiện bản thân, e ngại giao tiếp. "Một phần do lúc nhỏ tôi bận đi làm, để cháu ở nhà với người giúp việc nên bé không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Bé rất thích có nhiều bạn bè nhưng không thể hiện ra và cũng không chủ động kết bạn" – chị Ana Huỳnh nói.

Catwalk xanh rêu





Thấy con hơi thụ động, chị Ana Huỳnh quyết định tìm cách để con cởi mở hơn, tự tin hơn, nhất là khi bé có những thế mạnh về dẫn chuyện và trình diễn. Chị đưa con đi học các lớp kỹ năng và đặc biệt là tham gia lớp đào tạo MC nhí tại trung tâm Vietskill.

"Lúc đó bé Sumi 9 tuổi, đang dịp nghỉ hè nên tôi con đi học lớp MC nhí với mong muốn con có môi trường thể hiện năng khiếu bản thân, tự tin hơn và có nhiều bạn bè hơn" – chị Ana Huỳnh bày tỏ.

Thời gian đầu, Hoàng Kim không thích đi học, vì nghe lời mẹ cô bé vẫn đến lớp, nhưng ngồi buồn thiu 1 góc, có khi ngáp ngắn ngáp dài vì… chán. Nhưng rồi được sự động viên của mẹ, Sumi Hoàng Kim bắt đầu để tâm đến mọi thứ xung quanh và đam mê của cô bé dần được đánh thức.

Catwalk ảnh đỏ





"Tôi từng lo con mình không có tuổi thơ vì cháu có vẻ như trưởng thành hơn trước tuổi. Bé quá chu đáo, quá tận tâm và luôn quan tâm đến việc làm vui lòng những người xung quanh mình thành ra bé như đánh mất sự hồn nhiên của con nít. Từ khi tham gia các lớp kỹ năng, tự tin bộc lộ năng khiếu, bé dường như "bung lụa" và sống đúng với lứa tuổi của mình. Bé có thêm nhiều bạn bè, cùng đi chơi ăn uống. Trước đây, ngoài giờ đến trường, bé chỉ lủi thủi ở nhà chơi với con mèo, con chó" – chị Ana Huỳnh xúc động nói.

Nhờ năng khiếu bẩm sinh cộng với sự chăm chỉ rèn luyện, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng Kim đã tiến bộ vượt bậc. Sau khoảng 2 tháng học dẫn chương trình, Hoàng Kim tham gia cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022" và giành giải Á Quân.

"Dù biết rằng bé có năng khiếu nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô con gái nhút nhát, rụt rè như Sumi có thể giật được giải cao như vậy khi chỉ có khoảng vài tháng bé chịu bước ra khỏi vỏ ốc của mình" – chị Ana Huỳnh chia sẻ.

Với thành công bước đầu, Hoàng Kim như được "bật công tắc" đam mê. Cô bé hào hứng tham gia nhiều chương trình khác như và lấn sân sang cả lĩnh vực người mẫu thời trang, đoạt giải Á quân cuộc thi Ninh Khương Model Kids 2022.

Chỉ trong vòng 2 năm, từ một cô bé lớp 3 rụt rè, giờ đây MC nhí Sumi Hoàng Kim đã hoàn toàn lột xác thành một cô bé 11 tuổi năng động, tự tin và rất đắt show.

Showbiz chỉ là trường học kỹ năng

Dù nổi tiếng khi còn ở độ tuổi tiểu học nhưng Hoàng Kim rất khiêm tốn. Cô bé luôn cho rằng thành tích mình đạt được "không có gì to tát". Vì vậy, Hoàng Kim không bao giờ đi khoe khoang chuyện mình đã trở thành người nổi tiếng và giận luôn mẹ nếu lỡ chị Ana Huỳnh "lỡ" vui miệng kể với người lạ.

"Ở trường con không cho ai biết mình từng đoạt các giải thưởng hay tham gia biểu diễn thời trang, đóng quảng cáo. Con tham gia các chương trình, show diễn đó là để giúp mình tự tin hơn chứ không phải để nổi tiếng" – bé Hoàng Kim tâm sự.

Tiếp lời con gái, chị Ana Huỳnh giải thích: "Tôi luôn nói với bé rằng việc tham gia các chương trình, show diễn chỉ là những buổi học kỹ năng chứ không phải để đánh bóng tên tuổi hay để nổi tiếng. Vì vậy, con hãy cố gắng hết mình để có thể thu nhận, học hỏi thật nhiều từ các show diễn, các chương trình đó. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này của con".

Vì vậy mà dù không đam mê thế giới showbiz nhưng khi tham gia bất cứ chương trình, dự án nào, Hoàng Kim cũng nỗ lực hết mình, không hẳn là để nổi tiếng, để đạt giải mà để chiến thắng giới hạn của bản thân. Bé thay đổi rất nhiều từ sau khi tham gia làng giải trí Việt, chững chạc hơn, kiên trì hơn và rất tự lập.

Hình ảnh cuộc thi MC nhí

Khi lên lớp 5, do chuyển nơi ở, Hoàng Kim phải chuyển trường, từ công lập sang trường quốc tế. Trường mới, lớp mới và cả chương trình học cũng mới khiến cô bé khá hụt hẫng.

"Những tháng đầu mới sang trường mới, cô giáo chủ nhiệm thông báo sức học bé Kim hơi kém, điểm toán chỉ ở mức trung bình. Tôi hơi lo lắng hỏi con có theo nổi trường mới không thì bé nói sẽ tiếp tục học ở đây. Vừa rồi, cô giáo thông báo học lực của bé đã tiến bộ ở mức khá – giỏi và điểm thi toán học kỳ vừa rồi là 9 điểm" – chị Ana Huỳnh kể.

Hoàng Kim tâm sự bé từng thấy hụt hẫng và chán nản khi sang trường mới nhưng rồi bé nghĩ không thể dễ dàng bỏ cuộc, nếu cố gắng mình sẽ làm được. Bây giờ không chỉ có thành tích học tập xịn xò, Hoàng Kim còn kết giao được với nhiều người bạn mới. Bé còn tự tạo lập và làm nội dung cho kênh TiKTok hoangkim.vlog với rất nhiều nội dung sáng tạo, hấp dẫn.

"Khi cho con đi học lớp MC nhí và cả khi bé gặt hái được thành công và tham gia làng giải trí, tôi chưa bao giờ định hướng đó là mục tiêu nghề nghiệp của bé. Tôi để bé tự do phát triển, tự do lựa chọn. Tôi chỉ đi bên cạnh động viên, nhắc nhở bé không sa đà vào ánh hào quang sân khấu mà quên đi mục tiêu lớn nhất của cuộc đời là sống thật vui vẻ, thật an nhiên và sống để yêu thương" – chị Ana Huỳnh chia sẻ.

Diễn giả MC Thi Thảo, Giám đốc Vietskill khu vực phía Nam: Hoàng Kim sẽ còn tiến xa Theo diễn giả MC Thi Thảo, Giám đốc Vietskill khu vực phía Nam, không có đứa trẻ nào mới sinh ra đã rụt rè, nhút nhát, lầm lì mà có thể do môi trường sống khiến bé thiếu tự tin và mất kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được đào tạo ở những môi trường tốt, các bé sẽ cởi bỏ được rào cản, tự tin hơn và thậm chí phát huy khả năng thiên phú và tỏa sáng như bé Nguyễn Doãn Hoàng Kim. "Hoàng Kim có khả năng trình diễn rất tốt nhưng bé không chịu nói chuyện với mọi người xung quanh và có khuôn mặt khá buồn. Đây là rào cản rất lớn cho tương lai của bé" – diễn giả Thi Thảo nhớ lại ấn tượng khi lần đầu tiên gặp bé Sumi Hoàng Kim. Sau đó, gia đình cho Hoàng Kim tham gia lớp đào tạo MC nhí và tham gia cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí 2022". Trong thời gian tham gia huấn luyện để tham gia cuộc thi, Hoàng Kim được huấn luyện viên hướng dẫn cách dẫn chuyện, biểu đạt cảm xúc trên gương mặt,… thì bé tiến bộ rất nhanh và đoạt luôn giải Á quân. "Có thể nói cuộc thi là mấu chốt để Hoàng Kim bộc lộ tài năng, tỏa sáng và lột xác thành một cô bé vui vẻ, năng động, tự tin như ngày nay. Với năng khiếu có sẵn cùng sự kiên trì, kỷ luật trong làm việc và học tập, tôi nghĩ Hoàng Kim còn tiến xa, không chỉ trong giới giải trí mà ở bất cứ ngành nghề nào mà bé lựa chọn" – diễn giả, MC Thi Thảo nhận định.