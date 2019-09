Những món ăn để qua đêm dễ gây ung thư, người Việt "tiếc của" hay giữ lại

Có hai lý do khiến thực phẩm biến thành chất độc. Thứ nhất là do trong thành phần chứa chất dễ chuyển hóa gây ung thư, chẳng hạn như nitrit, không thể loại bỏ ngay cả khi đun nóng. Một lý do khác là nhiễm vi khuẩn qua thời gian dài.

Dưới đây là những loại thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn nhất khi để qua đêm , gây hại cho cơ thể nếu ăn phải:

Trứng

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, với trứng gà luộc để qua đêm, nếu không bảo quản trong tủ lạnh mà để ở ngoài sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, ăn vào rất có hại cho dạ dày, đường ruột. Lưu ý, với những quả trứng luộc lòng đào, bạn tốt nhất nên dùng ngay, không thể để quá lâu.

Các chế phẩm từ đậu

Các sản phẩm từ đậu nành có hàm lượng protein và các chất dinh dưỡng cao, là nguồn nuôi dưỡng dồi dào cho các vi sinh vật. Không chỉ vậy đậu phụ và sữa đậu nành nếu để lâu dễ bị nhiễm khuẩn Clostridium botulium - một loại vi khuẩn có thể khiến con người bị liệt thần kinh dẫn tới tử vong.

Hải sản

Nấm, mộc nhĩ



Hải sản để qua đêm như tôm, cua cá đã nấu chín sẽ khiến cho hàm lượng protein bị biến chất, gây tổn thương cho gan và thận. Càng nguy hiểm hơn nếu chúng được hâm đi hâm lại nhiều lần.

Canh để qua đêm trong nồi kim loại

Thời gian tiêu thụ lý tưởng của nấm là ngay trong ngày, bởi nếu để qua đêm, thành phần protein phức tạp trong loại thực phẩm này có thể gây hại cho hệ tiêu hóa nếu hâm nóng. Ngoài ra, trong nấm và mộc nhĩ dù là nuôi trồng hay tự mọc cũng chứa nhiều nitrat.

Nếu nấm đã chế biến để trong thời gian quá dài có thể dẫn đến nguồn dinh dưỡng bị hao hụt, nitrat sinh ra độc tố, gây khó chịu cho dạ dày.

Món kho

Canh thừa để lại qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox,… sẽ dễ sinh ra các chất độc gây hại cho sức khỏe.

Nếu muốn để canh sang bữa sau, tốt hơn hết là bạn không nên cho thêm bất kỳ loại gia vị nào khác vào canh hoặc có thể cho canh vào tô sứ, thủy tinh và cất giữ trong tủ lạnh.



Rau có màu xanh

Súp



Các món kho nhừ không nên để để qua đêm kể cả khi đã bảo quan trong tủ lạnh. Bởi nếu để qua đêm, các món kho rất dễ sản sinh ra nấm mốc, khiến người dùng bị ngộ độc, đặc biệt là trong mùa xuân và mùa hè.

Nộm, gỏi