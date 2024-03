Mon Amie, thương hiệu may đồng phục uy tín hàng đầu tại TP HCM

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành may đồng phục, Mon Amie không chỉ đứng vững trên thị trường nội địa mà còn ghi dấu ấn với vai trò là nhà cung cấp đồng phục uy tín trong và ngoài Việt Nam.

Mon Amie đã cung cấp đồng phục cho các công ty và tập đoàn lớn tại Việt Nam như tập đoàn Novaland, Viettin Bank, Petrolimex Tây Ninh, Eras Group, Blue Sea Group... Và công ty ngoài nước phải kể đến như ngân hàng MGN Emperor Bank tại Cambodia.

Chất lượng vượt trội

Đồng phục được may bằng chất liệu vải cao cấp, ngoại nhập từ những thương hiệu vải hàng đầu Italia, Australia, England.

Mon Amie không chỉ đơn thuần là một xưởng may đồng phục mà còn là một điểm đến tin cậy cho mọi cá nhân và doanh nghiệp mong muốn có những bộ đồng phục chất lượng và phản ánh đúng bản sắc thương hiệu của mình.

Với đội ngũ nghệ nhân tài năng và giàu kinh nghiệm, Mon Amie cam kết mang đến những sản phẩm may đồng phục với chất lượng vượt trội, từ chất liệu cho đến công nghệ may.

Tinh thần dịch vụ tận tâm

Dịch vụ của Mon Amie không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn đi kèm với những ưu đãi và tiện ích đặc biệt nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Dưới đây là các dịch vụ đặc biệt mà Mon Amie cung cấp:

Bảo hành và chỉnh sửa miễn phí trong 3 năm:

Mon Amie cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ bảo hành và chỉnh sửa hoàn toàn miễn phí trong vòng 3 năm cho tất cả các sản phẩm tại các chi nhánh. Điều này đảm bảo rằng khách hàng sẽ luôn được hài lòng với sản phẩm của mình trong thời gian dài.

Dịch vụ tư vấn, đo may và giao hàng tận nơi:

Với mục tiêu đem lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, Mon Amie cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đo may chính xác và giao hàng tận nơi tại TP HCM và các tỉnh ở các tỉnh xa. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức khi đặt may đồng phục.

Sự đa dạng và linh hoạt

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất các loại đồng phục cơ bản, Mon Amie còn linh hoạt trong việc đáp ứng mọi nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Từ đồng phục công sở, đồng phục nhà hàng, khách sạn đến đồng phục sự kiện, sân khấu, Mon Amie luôn sẵn lòng thực hiện mọi ý tưởng và yêu cầu từ khách hàng.

Giá cả cạnh tranh

So với cùng chất lượng và chất liệu vải như nhau, giá đồng phục tại Mon Amie thường thấp hơn 15-30% so với các nhà may uy tín khác. Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý, Mon Amie luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Cam kết uy tín

Với hệ thống xưởng may hiện đại và đội ngũ gần 100 thợ may người Huế, mỗi sản phẩm của Mon Amie không chỉ là một chiếc đồng phục mà còn là tinh hoa của nghệ thuật may Việt. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và tay nghề lâu năm, mỗi sản phẩm may từ Mon Amie đều được tạo ra từ sự tỉ mỉ, cẩn thận và tâm huyết của những nghệ nhân hàng đầu.

Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sai sót nào như may không đẹp, sai kiểu hoặc sai chất liệu vải, Mon Amie sẽ hoàn tiền cọc 100% cho khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đặt may đồng phục tại TP HCM, hãy đến với Mon Amie - nơi khẳng định phong cách và đẳng cấp của bạn.