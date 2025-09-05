Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Lazada 9.9: Giảm đến 50%, freeship, vô vàn deal đồng giá 99.000 đồng

Lazada, nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động Đại tiệc 9-9 "Siêu Sale Chính Hãng" từ 20 giờ ngày 8-9 đến ngày 11-9.

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" chính thức khởi động bằng buổi họp báo với hơn 200 khách mời là doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ và báo chí.

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

5 tháng 9, 2025 | 12:08

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Sách "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Sách nhạc được trình bày đơn giản nhưng mang ý nghĩa về một lời tri ân của tác giả gửi đến cha mẹ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… với những ca khúc như: Lời tri ân từ trái tim, Cảm ơn người phụ nữ bên tôi, Cảm Ơn Ba Mẹ, Ba, Mẹ, Nội, Ngoại, Tình nghĩa, Nghĩa tình, Viết cho bạn tôi, Tặng bạn phương xa

Trong tập nhạc này, tác giả đã có nhiều nhạc phẩm viết về mái trường, thầy cô,… như: Thầy, Mẹ là người thầy đầu tiên; Khúc hát trường Thành Lợi, Bình minh nơi ước mơ khởi đầu, Áo trắng lưu mãi bên đời, Áo trắng thành thơ, Vũ đoàn Hoàng Thông, Khai Trí - Ánh sáng tri thức, Hành trang vào đời

Đáng chú ý trong đó là nhạc phẩm "Mẹ là người thầy đầu tiên", trong một lần gặp gỡ, tác giả cho biết hoàn cảnh sáng tác là vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tác giả đã viết nên ca khúc này để tặng mẹ, người đã dìu dắt cả 02 anh em đến trường và là người đứng lớp giảng dạy cho 02 anh em từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Thành Lợi A (nay là xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Hoặc như ca khúc "Áo trắng lưu mãi bên đời" là sáng tác tác giả dành tặng riêng cho Tuyển tập Áo Trắng- Nhà xuất Trẻ (một ấn phẩm của lứa tuổi học trò từ những đầu thập niên 90), vì trong thời gian học phổ thông đến đại học, tác giả và Bút nhóm Hoa Học Trò (Đoàn trường PTTH Bình Minh), Bút nhóm Văn Khoa (Đoàn trường ĐH KHXH và NV TP HCM) là thành viên của Gia đình Áo Trắng.

Sáng tác dành cho công việc hiện tại, nghề báo thì có: Ngòi bút và con tim, Tôi - người làm báo, Hội Nhà Báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Khú ca một tờ báo,… Trong tập sách nhạc của mình, tác giả cũng đưa vào 19 ca khúc phổ thơ của một số tác giả như: Lời Bác đã dạy (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến), Khúc ca một tờ báo (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến), Bình Minh (Thơ: Trương Hòa Bình), Vải trứng Hưng Yên (Thơ: Trương Hòa Bình), Thăm mộ Hàn Mặc Tử (Thơ: Trương Hòa Bình), Sài Gòn tôi yêu (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến), Sài Gòn mãi tỏa sáng (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến),…

Bên cạnh một số nhạc phẩm phổ thơ của tác giả đã được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trình bày như: Đường đời hai lối (song ca Trường Sơn - Diễm Thùy), Hợp khúc Vọng kim lang "Ngày anh về" (nghệ sĩ Trương Hồng Yến song ca cùng Chuông vàng vọng cổ 2018 Lâm Thị Kim Cương),… Hoặc ca khúc "Sài Gòn tôi yêu" lọt vào top đầu những ca khúc Hưởng ứng cuộc thi Sáng tác ca khúc chủ đề về môi trường Việt Nam năm 2021 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng Ban tổ chức Hoa hậu Môi Trường Việt Nam phát động.

Tác giả tặng sách nhạc "Lời tri ân đến từ trái tim" cho nhà báo, nhà văn Đoàn Thạch Biền (chủ biên Tuyển tập Áo Trắng - NXB Trẻ)

"Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim" của tác giả Trương Vĩnh Anh Duy thêm phần sinh động với lời nhận xét thấu đáo, chi tiết của nhà báo- nhiếp ảnh gia- chuyên gia truyền thông Giản Thanh Sơn và lời tựa của Nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển, luật sư Trần Công Ly Tao, danh ca Đình Văn và Giảng viên vũ sư Hoàng Thông.

Xin chúc mừng "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim" của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và tác giả Trương Vĩnh Anh Duy.

Tác giả Trương Vĩnh Anh Duy sinh năm 1978

Quê quán: Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long (nay thuộc xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Đã được các nhà xuất bản in nhiều tập sách Phóng sự xã hội như: Gái quê về làng (NXB Công an Nhân dân), Mười ba bến nước (NXB Thanh Niên), Lối sống đua đòi (NXB Lao Động), Ranh giới Ngày và đêm (NXB Lao Động và Xã hội), Đại gia "khùng tiền" (NXB Thanh Hóa),…

Hiện là người phụ trách phía Nam 2 trang tin điện tử tổng hợp Pháp luật và Cuộc Sống, Công Dân và Pháp luật,… và phóng viên phụ trách theo dõi địa bàn 13 tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ của Tạp chí điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại (Viện ACF).

P.Nguyễn

