Một góc nhìn về "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Sách "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim"

Sách nhạc được trình bày đơn giản nhưng mang ý nghĩa về một lời tri ân của tác giả gửi đến cha mẹ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… với những ca khúc như: Lời tri ân từ trái tim, Cảm ơn người phụ nữ bên tôi, Cảm Ơn Ba Mẹ, Ba, Mẹ, Nội, Ngoại, Tình nghĩa, Nghĩa tình, Viết cho bạn tôi, Tặng bạn phương xa…

Trong tập nhạc này, tác giả đã có nhiều nhạc phẩm viết về mái trường, thầy cô,… như: Thầy, Mẹ là người thầy đầu tiên; Khúc hát trường Thành Lợi, Bình minh nơi ước mơ khởi đầu, Áo trắng lưu mãi bên đời, Áo trắng thành thơ, Vũ đoàn Hoàng Thông, Khai Trí - Ánh sáng tri thức, Hành trang vào đời…

Đáng chú ý trong đó là nhạc phẩm "Mẹ là người thầy đầu tiên", trong một lần gặp gỡ, tác giả cho biết hoàn cảnh sáng tác là vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tác giả đã viết nên ca khúc này để tặng mẹ, người đã dìu dắt cả 02 anh em đến trường và là người đứng lớp giảng dạy cho 02 anh em từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Thành Lợi A (nay là xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long).

Hoặc như ca khúc "Áo trắng lưu mãi bên đời" là sáng tác tác giả dành tặng riêng cho Tuyển tập Áo Trắng- Nhà xuất Trẻ (một ấn phẩm của lứa tuổi học trò từ những đầu thập niên 90), vì trong thời gian học phổ thông đến đại học, tác giả và Bút nhóm Hoa Học Trò (Đoàn trường PTTH Bình Minh), Bút nhóm Văn Khoa (Đoàn trường ĐH KHXH và NV TP HCM) là thành viên của Gia đình Áo Trắng.

Sáng tác dành cho công việc hiện tại, nghề báo thì có: Ngòi bút và con tim, Tôi - người làm báo, Hội Nhà Báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Khú ca một tờ báo,… Trong tập sách nhạc của mình, tác giả cũng đưa vào 19 ca khúc phổ thơ của một số tác giả như: Lời Bác đã dạy (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến), Khúc ca một tờ báo (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến), Bình Minh (Thơ: Trương Hòa Bình), Vải trứng Hưng Yên (Thơ: Trương Hòa Bình), Thăm mộ Hàn Mặc Tử (Thơ: Trương Hòa Bình), Sài Gòn tôi yêu (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến), Sài Gòn mãi tỏa sáng (Thơ: Anh Duy; Nhạc: Hồng Yến),…

Bên cạnh một số nhạc phẩm phổ thơ của tác giả đã được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trình bày như: Đường đời hai lối (song ca Trường Sơn - Diễm Thùy), Hợp khúc Vọng kim lang "Ngày anh về" (nghệ sĩ Trương Hồng Yến song ca cùng Chuông vàng vọng cổ 2018 Lâm Thị Kim Cương),… Hoặc ca khúc "Sài Gòn tôi yêu" lọt vào top đầu những ca khúc Hưởng ứng cuộc thi Sáng tác ca khúc chủ đề về môi trường Việt Nam năm 2021 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng Ban tổ chức Hoa hậu Môi Trường Việt Nam phát động.

Tác giả tặng sách nhạc "Lời tri ân đến từ trái tim" cho nhà báo, nhà văn Đoàn Thạch Biền (chủ biên Tuyển tập Áo Trắng - NXB Trẻ)

"Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim" của tác giả Trương Vĩnh Anh Duy thêm phần sinh động với lời nhận xét thấu đáo, chi tiết của nhà báo- nhiếp ảnh gia- chuyên gia truyền thông Giản Thanh Sơn và lời tựa của Nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển, luật sư Trần Công Ly Tao, danh ca Đình Văn và Giảng viên vũ sư Hoàng Thông.

Xin chúc mừng "Tuyển tập 90 ca khúc Lời tri ân đến từ trái tim" của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và tác giả Trương Vĩnh Anh Duy.