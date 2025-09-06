Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng

6 tháng 9, 2025 | 11:01

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Vừa qua, tại Trường Tiểu học Đạ M'Rông, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng, nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 chiếc xe đạp cùng nhiều bút, tập cho học sinh, nhân dịp khai giảng năm học mới.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng - Ảnh 1.

30 học sinh nhận xe đạp trong đợt này là những em đồng bào dân tộc K'Ho và M'Nông thuộc diện nghèo, học giỏi được đại diện viện trao tặng. Xã Đam Rông 3 được hình thành từ sự hợp nhất xã Đạ Rsal và Đạ M'Rông, hai đơn vị vốn có diện tích rộng lớn và dân số đa dạng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Trường Tiểu học Đạ M' Rông, xã Đam Rông 3 có đến 95% là con em đồng bào, dân tộc thiểu số, chủ yếu là người K'Ho và M'Nông... Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng tỷ lệ trẻ em đến trường tại xã Đam Rông 3 đạt gần 100%.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng - Ảnh 2.

Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống là đơn vị có những hoạt động tích cực trong công tác xã hội - thiện nguyện. Hằng năm, Ban giám đốc Viện dành nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng để thực hiện các chương trình từ thiện như: Trao học bổng, xây cầu, trào quà cho các hộ dân nghèo, cận nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Đức Xuân cùng ông xã Vũ Quốc Huy (thầy Thuận Thiên), Viện Trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống (Áo xanh đứng giữa)

Nghệ sĩ Đức Xuân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng - Ảnh 4.

30 chiếc xe đạp do Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống trao tặng cho 30 học sinh nghèo khó tại Trường tiểu học Đạ M'Rông, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng.

Ca sĩ, nghệ sĩ Đức Xuân với vai trò Viện phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, đồng thời là Thành viên Ban Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá, Thông tin và truyền thông, đã có những đóng góp tích cực trong suốt hơn 20 năm qua trên hành trình mang tấm lòng nhân ái, tình yêu thương đến khắp mọi miền Tổ quốc với sứ mệnh và trách nhiệm của người hoạt động cộng đồng.

P.Nguyễn

