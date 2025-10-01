Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

Khoẻ - Đẹp 18:32

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

Tiêu dùng thông minh 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Chuyện của Sao 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Điểm đến 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Chuyện của Sao 16:34

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Điểm đến 10:14

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Điểm đến 13:10

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

1 tháng 10, 2025 | 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trong những dịp quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm, lễ - Tết hay đơn giản chỉ là một ngày bạn muốn bày tỏ yêu thương, hoa tươi luôn là lựa chọn hoàn hảo. 

Hiểu được nhu cầu đó, Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên. 

Đây là cơ hội tuyệt vời để mỗi khách hàng vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ dàng chuẩn bị cho những khoảnh khắc đặc biệt thêm ý nghĩa.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa- Ảnh 1.

Lẵng hoa được giảm lên đến 25% khi đặt trước 3 ngày

Đặt hoa sớm - bí quyết để yêu thương thêm trọn vẹn

Không ít người trong chúng ta từng rơi vào tình huống "nước đến chân mới nhảy": sát ngày sinh nhật bạn thân mới tất tả đi tìm hoa, hoặc sáng ngày lễ lại chạy vội để mua bó hoa gia đình. Vội vàng không chỉ khiến bạn dễ chọn phải bó hoa chưa thật sự ưng ý, mà còn làm mất đi sự tinh tế trong cách thể hiện tình cảm. Với chương trình ưu đãi mới của PHG Floral & Decor, việc đặt hoa sớm từ 3 ngày trở lên mang đến nhiều lợi ích:

Tiết kiệm chi phí: giảm ngay đến 25%, vừa kinh tế vừa thoải mái chọn hoa đẹp. Chủ động kế hoạch: không lo trễ hẹn hay "cháy hàng" vào những dịp cao điểm như Valentine, 8/3, 20/10, Giáng sinh… Thiết kế theo ý muốn: đội ngũ PHG Floral & Decor có thêm thời gian để sáng tạo, cá nhân hóa bó hoa đúng với mong muốn và phong cách riêng của bạn.

Kết quả là, người nhận không chỉ được trao tặng một bó hoa đẹp, mà còn cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm chân thành từ người tặng.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa- Ảnh 2.

Bó hoa tone màu pastel cho dịp 20/10

Hoa cho mọi dịp - gửi yêu thương đến những người thân yêu

Một bó hoa rực rỡ dành cho mẹ trong ngày sinh nhật, một giỏ hoa tinh tế gửi tặng bạn thân trong dịp kỷ niệm, hay một bó hồng lãng mạn dành cho người thương vào ngày Valentine, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt hơn nhờ hoa tươi. Tại PHG Floral & Decor, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn:

Hoa hồng, tulip, hướng dương cho tình yêu đôi lứa, vừa nồng nàn vừa lãng mạn. Hoa lan, hoa ly sang trọng dành cho cha mẹ, thầy cô hay những người bạn kính trọng. Hoa mix tươi trẻ với nhiều sắc màu, phù hợp cho bạn bè, đồng nghiệp trong các dịp sinh nhật.

Mỗi thiết kế hoa tại PHG Floral & Decor đều được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ đẹp mắt mà còn mang thông điệp gắn liền với cảm xúc người tặng muốn gửi gắm.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa- Ảnh 3.

Feedback khách hàng

Phát Hoàng Gia Floral & Decor - khi hoa trở thành sứ giả của cảm xúc

Không chỉ đơn thuần cung cấp hoa tươi, PHG Floral & Decor còn được khách hàng yêu mến bởi dịch vụ tận tâm:

Hoa luôn tươi mới: được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những nguồn hoa chất lượng cao. Thiết kế đa dạng: từ bó hoa gọn nhẹ đến lẵng hoa cầu kỳ, phù hợp cho mọi lứa tuổi và mọi dịp. Giao hàng nhanh chóng: đúng hẹn, đúng địa điểm, giữ nguyên vẻ đẹp hoàn hảo. Tư vấn tận tình: đội ngũ am hiểu ngôn ngữ hoa, giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất để gửi gắm tình cảm.

PHG Floral & Decor hiểu rằng, đôi khi lời nói khó có thể diễn đạt hết cảm xúc, và hoa chính là "người bạn đồng hành" tuyệt vời giúp bạn thay lời muốn nói.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa- Ảnh 4.

Hoa bó luôn là sản phẩm được được lựa chọn trong những dịp đặc biệt

Lên kế hoạch từ hôm nay - đừng để yêu thương bị trễ hẹn

Trong guồng quay bận rộn, nhiều người thường bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự quan tâm đến người thân chỉ vì không sắp xếp kịp thời gian. Với chương trình ưu đãi giảm đến 25% khi đặt trước 3 ngày, Phát Hoàng Gia Floral & Decor khuyến khích bạn hãy chủ động hơn trong việc lên kế hoạch. Một tin nhắn nhắc nhở bản thân, một lịch đánh dấu ngày kỷ niệm trên điện thoại - những điều nhỏ bé ấy sẽ giúp bạn không bỏ lỡ dịp quan trọng. Và khi đã có PHG Floral & Decor đồng hành, việc chọn hoa, đặt hoa, giao hoa đều trở nên dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm.

Dù là ngày kỷ niệm của cha mẹ, sinh nhật bạn bè, một dịp lễ trọng đại hay chỉ đơn giản là khi bạn muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu, hãy để PHG Floral & Decor đồng hành cùng bạn biến mọi khoảnh khắc thành kỷ niệm đáng nhớ..

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Trang Trí Phát Hoàng Gia

Địa chỉ: 100 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0949 40 43 44

Email: info@phathoanggia.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/PHGFloralandDecor

Website: https://phgfloral.com/

P.Nguyễn

