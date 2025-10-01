Trong những dịp quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm, lễ - Tết hay đơn giản chỉ là một ngày bạn muốn bày tỏ yêu thương, hoa tươi luôn là lựa chọn hoàn hảo.

Hiểu được nhu cầu đó, Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Đây là cơ hội tuyệt vời để mỗi khách hàng vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ dàng chuẩn bị cho những khoảnh khắc đặc biệt thêm ý nghĩa.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa.

Lẵng hoa được giảm lên đến 25% khi đặt trước 3 ngày

Đặt hoa sớm - bí quyết để yêu thương thêm trọn vẹn

Không ít người trong chúng ta từng rơi vào tình huống "nước đến chân mới nhảy": sát ngày sinh nhật bạn thân mới tất tả đi tìm hoa, hoặc sáng ngày lễ lại chạy vội để mua bó hoa gia đình. Vội vàng không chỉ khiến bạn dễ chọn phải bó hoa chưa thật sự ưng ý, mà còn làm mất đi sự tinh tế trong cách thể hiện tình cảm. Với chương trình ưu đãi mới của PHG Floral & Decor, việc đặt hoa sớm từ 3 ngày trở lên mang đến nhiều lợi ích:

Tiết kiệm chi phí: giảm ngay đến 25%, vừa kinh tế vừa thoải mái chọn hoa đẹp. Chủ động kế hoạch: không lo trễ hẹn hay "cháy hàng" vào những dịp cao điểm như Valentine, 8/3, 20/10, Giáng sinh… Thiết kế theo ý muốn: đội ngũ PHG Floral & Decor có thêm thời gian để sáng tạo, cá nhân hóa bó hoa đúng với mong muốn và phong cách riêng của bạn.

Kết quả là, người nhận không chỉ được trao tặng một bó hoa đẹp, mà còn cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm chân thành từ người tặng.

Bó hoa tone màu pastel cho dịp 20/10

Hoa cho mọi dịp - gửi yêu thương đến những người thân yêu

Một bó hoa rực rỡ dành cho mẹ trong ngày sinh nhật, một giỏ hoa tinh tế gửi tặng bạn thân trong dịp kỷ niệm, hay một bó hồng lãng mạn dành cho người thương vào ngày Valentine, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt hơn nhờ hoa tươi. Tại PHG Floral & Decor, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn:

Hoa hồng, tulip, hướng dương cho tình yêu đôi lứa, vừa nồng nàn vừa lãng mạn. Hoa lan, hoa ly sang trọng dành cho cha mẹ, thầy cô hay những người bạn kính trọng. Hoa mix tươi trẻ với nhiều sắc màu, phù hợp cho bạn bè, đồng nghiệp trong các dịp sinh nhật.

Mỗi thiết kế hoa tại PHG Floral & Decor đều được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ đẹp mắt mà còn mang thông điệp gắn liền với cảm xúc người tặng muốn gửi gắm.

Feedback khách hàng

Phát Hoàng Gia Floral & Decor - khi hoa trở thành sứ giả của cảm xúc

Không chỉ đơn thuần cung cấp hoa tươi, PHG Floral & Decor còn được khách hàng yêu mến bởi dịch vụ tận tâm:

Hoa luôn tươi mới: được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những nguồn hoa chất lượng cao. Thiết kế đa dạng: từ bó hoa gọn nhẹ đến lẵng hoa cầu kỳ, phù hợp cho mọi lứa tuổi và mọi dịp. Giao hàng nhanh chóng: đúng hẹn, đúng địa điểm, giữ nguyên vẻ đẹp hoàn hảo. Tư vấn tận tình: đội ngũ am hiểu ngôn ngữ hoa, giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất để gửi gắm tình cảm.

PHG Floral & Decor hiểu rằng, đôi khi lời nói khó có thể diễn đạt hết cảm xúc, và hoa chính là "người bạn đồng hành" tuyệt vời giúp bạn thay lời muốn nói.

Hoa bó luôn là sản phẩm được được lựa chọn trong những dịp đặc biệt

Lên kế hoạch từ hôm nay - đừng để yêu thương bị trễ hẹn

Trong guồng quay bận rộn, nhiều người thường bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự quan tâm đến người thân chỉ vì không sắp xếp kịp thời gian. Với chương trình ưu đãi giảm đến 25% khi đặt trước 3 ngày, Phát Hoàng Gia Floral & Decor khuyến khích bạn hãy chủ động hơn trong việc lên kế hoạch. Một tin nhắn nhắc nhở bản thân, một lịch đánh dấu ngày kỷ niệm trên điện thoại - những điều nhỏ bé ấy sẽ giúp bạn không bỏ lỡ dịp quan trọng. Và khi đã có PHG Floral & Decor đồng hành, việc chọn hoa, đặt hoa, giao hoa đều trở nên dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm.

Dù là ngày kỷ niệm của cha mẹ, sinh nhật bạn bè, một dịp lễ trọng đại hay chỉ đơn giản là khi bạn muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu, hãy để PHG Floral & Decor đồng hành cùng bạn biến mọi khoảnh khắc thành kỷ niệm đáng nhớ..

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Trang Trí Phát Hoàng Gia

Địa chỉ: 100 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0949 40 43 44

Email: info@phathoanggia.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/PHGFloralandDecor

Website: https://phgfloral.com/