Samsung HCMC CE Complex thành lập Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động

Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Trong cuộc sống hiện đại, với nhịp sống hối hả và yêu cầu công việc ngày càng cao trong một công ty điện tử hàng đầu thế giới, sức khỏe của người lao động đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Các vấn đề như căng thẳng, mệt mỏi, thiếu vận động và các bệnh nghề nghiệp đang ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất công việc.

Hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Công ty Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM) đã cho ra đời Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Khỏe để làm việc tốt

Trung tâm với sứ mệnh mang lại môi trường chăm sóc toàn diện, giúp người lao động cân bằng giữa công việc, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Sức khỏe không chỉ là tài sản quý giá của mỗi cá nhân mà còn là yếu tố cốt lõi trong sự phát triển của một doanh nghiệp.

Người lao động khỏe mạnh sẽ có tinh thần làm việc tốt, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, từ đó nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, nhiều người lao động hiện nay chưa có đủ kiến thức và điều kiện để chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Chính vì vậy, nhu cầu về một trung tâm hỗ trợ chuyên nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết.

Người lao động luyện tập tại Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Trung tâm nâng cao sức khỏe cho người lao động của công ty điện tử Samsung SEHC cung cấp một loạt các dịch vụ chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhu cầu của từng nhân viên:

Điều trị vật lý trị liệu cho nhân viên đau mỏi cơ, xương, khớp; Sơ cấp cứu, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho nhân viên cần sơ cứu, nhân viên đau, ốm…; Siêu âm thai và khám phụ khoa cho nhân viên nữ và nhân viên đang mang thai; Siêu âm tổng quát cho tất cả nhân viên có nhu cầu, nhân viên có bệnh lý cần siêu âm; Các lớp tập luyện như yoga và gym được thiết kế nhằm giúp cải thiện sức bền và sự dẻo dai, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể…

Đặc biệt, trung tâm còn hỗ trợ tâm lý có chuyên gia tâm lý luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, giúp người lao động giải tỏa áp lực công việc và cải thiện tinh thần. Trung tâm còn tư vấn phòng ngừa bệnh nghề nghiệp: Cung cấp các kiến thức, kỹ năng để người lao động phòng tránh các bệnh lý liên quan đến công việc như đau lưng, đau cổ, bệnh lý về mắt...

Hội nghị an toàn môi trường do Samsung SEHC tổ chức đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

Ngoài ra, Samsung SEHC cũng đang vận hành Phòng Trải nghiệm các tình huống an toàn lao động, nhân viên được tham gia các buổi học lý thuyết và thực hành thực tế tại chỗ, bao gồm mô phỏng những tình huống tai nạn phổ biến như té ngã, tai nạn xe máy, và các sự cố liên quan đến việc sử dụng nón bảo hiểm hay an toàn bảo hộ lao động (BHLĐ). Ngoài việc trải nghiệm trực tiếp những tình huống nguy hiểm, nhân viên còn được huấn luyện các biện pháp đảm bảo an toàn trong công việc và cuộc sống, từ đó nâng cao nhận thức về phòng ngừa tai nạn và bảo vệ bản thân.

Chia sẻ kinh nghiệm về an toàn lao động

Vào ngày 13-9, Công ty điện tử Samsung SEHC phối hợp với Phòng An toàn lao động môi trường của Tập đoàn Samsung đã tổ chức thành công hội nghị an toàn lao động môi trường thu hút sự tham gia của hơn 150 đại diện đến từ các công ty Samsung trên toàn cầu và 60 công ty đối tác.

Sự kiện này không chỉ khẳng định cam kết của Samsung đối với an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc mà còn tạo ra một diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Samsung và các công ty đối tác đã cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp có ý thức cao về an toàn và sức khỏe, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Hội nghị đã mang đến cho các đại biểu một ngày làm việc đầy bổ ích với nhiều hoạt động đa dạng. Bên cạnh các bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu còn có cơ hội tham quan trực tiếp dây chuyền sản xuất của Samsung, tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ an toàn hiện đại và các thực hành tốt nhất (Best Practices) trong ngành. Đặc biệt, chuyến tham quan Công ty Platel Vina đã để lại ấn tượng sâu sắc với những giải pháp quản lý an toàn thông minh như áp dụng cảm biến an toàn cho xe nâng và hệ thống quản lý công việc nguy hiểm bằng mã QR. Những hạng mục ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) mà Công ty Platel Vina thực hiện cũng đã được giới thiệu chi tiết.

Tại hội nghị, đại diện của 6 công ty đối tác đã trình bày những sáng kiến và thành tựu nổi bật trong việc quản lý an toàn môi trường tại doanh nghiệp mình. Công ty Platel Vina đã được vinh danh là đơn vị xuất sắc với những nỗ lực không ngừng trong việc phòng ngừa tai nạn nghiêm trọng và xây dựng văn hóa an toàn.

Ông Park Byeng Jun, Tổng Giám đốc Công ty Platel Vina, thay mặt các công ty đối tác gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty Samsung vì sự tổ chức chu đáo và ý nghĩa của sự kiện. Ông cam kết sẽ cùng Samsung nỗ lực trong việc quản lý an toàn, môi trường để cùng nhau phát triển bền vững.

Ông Kwon Choon Ki, Tổng Giám đốc Công ty Samsung SEHC, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa tai nạn và sự cố an toàn môi trường trong việc đảm bảo sản xuất và phát triển bền vững. Ông Lee Jun Hwa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung phụ trách An toàn môi trường của Bộ phận điện tử, gia dụng toàn cầu, cũng khẳng định rằng việc tuân thủ các quy định an toàn cơ bản là yếu tố quan trọng nhất để phòng tránh tai nạn.

Hội nghị đã tạo ra một không khí cởi mở và thân thiện, giúp các doanh nghiệp có cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Qua đó, các công ty đối tác đã cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp có ý thức cao về an toàn và sức khỏe, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hội nghị an toàn môi trường do Samsung SEHC tổ chức đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực sản xuất mà còn góp phần tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.