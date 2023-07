Nestlé nỗ lực giảm phát thải trong toàn chuỗi giá trị

Cán bộ của Nestlé Việt Nam chia sẻ kỹ thuật canh tác cà phê bền vững với người nông dân tham gia dự án Nescafé Plan

Tại tọa đàm "Doanh nghiệp và Mục tiêu Net Zero: Các giải pháp kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải các-bon" do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD-VCCI) tổ chức, ông Khuất Quang Hưng, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông, Công ty Nestlé Việt Nam, cho biết Tập đoàn Nestlé đặt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.



Theo lộ trình, tập đoàn sẽ giảm 20% phát thải vào năm 2025, 50% vào năm 2030, và hoàn thành mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Trong chuỗi cung ứng của Nestlé, phát thải từ hoạt động nông nghiệp chiếm hơn 2/3 tổng lượng phát thải khí nhà kính của tập đoàn, cho thấy phần lớn lượng phát thải đến từ thượng nguồn chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm.



Để đạt được các bước tiến trong việc thực hiện cam kết Net Zero, Nestlé tập trung vào thượng nguồn chuỗi giá trị, với 2 cách tiếp cận chiến lược để giảm phát thải, gồm: thúc đẩy nông nghiệp tái sinh; và bảo tồn, tái tạo rừng. Công ty tiếp tục thực hiện các sáng kiến và chương trình giảm phát thải trong sản xuất và trong vận tải hàng hóa.



Theo chia sẻ của ông Khuất Quang Hưng, mô hình nông nghiệp tái sinh của Nestlé tập trung vào việc phục hồi đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng đất trồng, bảo tồn nguồn nước, kết hợp các phương pháp trồng xen canh đa dạng và tích hợp với chăn nuôi, và tạo cảnh quan bền vững.