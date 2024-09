Ngày 25-9, Báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm "Phụ nữ hiện đại, tự chủ cuộc sống", với sự đồng hành từ Công ty Bayer Việt Nam.



Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), số ca mang thai ở tuổi vị thành niên những năm gần đây chưa có xu hướng giảm, chiếm 2,5-3% tổng số phụ nữ mang thai. Mỗi năm, có thêm 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên tại các cơ sở y tế công lập.

Chuyên gia chia sẻ việc mang thai ngoài ý muốn có xu hướng gia tăng

Con số thực tế có thể cao hơn nhiều do các ca phá thai được thực hiện tại các cơ sở tư nhân. Vì thế, ngoài việc giáo dục giới tính cần tăng cường tuyên truyền tình dục an toàn, sử dụng các biện pháp tránh thai; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản sớm và phá thai an toàn…

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), chia sẻ tại Việt Nam, đã có nhiều giải pháp giúp phụ nữ kiểm soát việc mang thai hiệu quả, tuy nhiên, tỉ lệ phá thai do mang thai ngoài ý muốn vẫn rất cao, có nhiều trường hợp sử dụng biện pháp ngừa thai nhưng thất bại.

Bác sĩ Minh chỉ ra rằng thiếu thông tin, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, thiếu sự hợp tác từ người đối tác; áp lực từ gia đình và những quan niệm sai lầm về phòng tránh thai… là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn tăng lên.

Tại tọa đàm, bác sĩ Trần Thị Lan Hương, Giám Đốc Y khoa đại diện Công ty TNHH Bayer Việt Nam, cho biết những năm qua công ty đã đồng hành cùng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình triển khai nhiều chương trình truyền thông cung cấp kiến thức khoa học về các phương pháp tránh thai hiện đại, loại bỏ quan niệm sai lầm, đồng thời khuyến khích phụ nữ chủ động quản lý sức khỏe sinh sản đúng cách.

Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tư vấn, trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, đặc biệt là thanh thiếu niên, khuyến khích việc chủ động chia sẻ, trao đổi và tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia y tế khi cần.