Trà lợi sữa Ích Nhũ: Hỗ trợ và phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh

Do vậy, việc tăng cường lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh đóng vai trò quan trọng để giúp mẹ và bé có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, Earthmama tự hào giới thiệu đến các mẹ sản phẩm Trà Ích Nhũ - một giải pháp tự nhiên và an toàn để hỗ trợ tăng cường lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh.

Sự cần thiết của việc tăng cường lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh

Giai đoạn sau sinh là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự thay đổi to lớn về cả thể chất và tinh thần của người mẹ. Sau quá trình sinh nở, cơ thể của người mẹ trải qua những biến đổi lớn, từ việc phục hồi vết thương đến việc thích ứng với việc nuôi dưỡng và chăm sóc em bé.

Đồng thời, tinh thần của người mẹ cũng chịu tác động mạnh mẽ bởi sự lo lắng, áp lực và sự thay đổi trong cuộc sống gia đình, cùng với sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể có thể tạo ra một tác động đáng kể đến tinh thần của người mẹ.

Do vậy việc tăng cường lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh là yếu tố quan trọng và là một nhu cầu thiết yếu cho người mẹ. Sữa mẹ là nguồn thức ăn quan trọng nhất mà em bé cần để phát triển, trong sữa mẹ chứa nhiều yếu tố dinh dưỡng và kháng thể giúp cung cấp hệ miễn dịch cho em bé mà không có một loại thức ăn nào thay thế được.

Đồng thời, việc phục hồi sức khỏe sau sinh là một phần quan trọng để đảm bảo người mẹ có đủ năng lượng và sức khỏe để chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. Giai đoạn sau sinh đầy thách thức và cần sự tập trung cao độ từ người mẹ, từ việc chăm sóc và nuôi dưỡng con đến việc thích ứng với thay đổi trong cơ thể và tâm trạng.

Như vậy, việc tăng cường lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh không chỉ là một yếu tố lớn trong việc đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc.

Giới thiệu về sản phẩm trà Ích Nhũ của Earthmama

Trà Ích Nhũ là một sản phẩm đặc biệt thuộc thương hiệu Earthmama - chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm natural & organic. Với cam kết về chất lượng và an toàn, sản phẩm này đã nhận được sự tin tưởng và yêu thích từ phụ nữ trên khắp thế giới.

Được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn tuyệt đối. Sự kiểm soát chất lượng tại mọi giai đoạn sản xuất là điều mà Earthmama luôn đặt lên hàng đầu.

Trà Ích Nhũ không đơn thuần là một loại trà uống thơm ngon mà chính là một phương tiện hiệu quả trong việc hỗ trợ lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh. Với sự kết hợp độc đáo của các thành phần tự nhiên, Trà có 3 tác dụng chính là Tăng tiết sữa cải thiện chất lượng sữa, Làm ấm người và tống sản dịch ra ngoài, Phục hồi sức khỏe thể chất cho mẹ sau sinh.

Thành phần của trà Ích Nhũ

- Lá đinh lăng là vị thuốc quí trong đông y, có tác dụng lợi sữa, hỗ trợ cho việc chữa mất sữa ở mẹ sau sinh, làm tan các cục sữa đông, giảm cảm giác đau đớn do tắc sữa gây nên, giúp an thần rất tốt, chữa mất ngủ hiệu quả, thúc đẩy sự co bóp tử cung, đẩy sản dịch ra ngòai, giúp cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt, khô hạn sau sinh.

- Liên tử (hạt Sen) giúp mẹ sau sinh bồi bổ cơ thể, an thần và mau chóng phục hồi sức khoẻ.Hạt sen là "thần dược" giúp mẹ sau sinh nhanh chóng cải thiện vòng 1 săn chắc và căng tròn hơn. Hạt sen có chứa Enzyme có tác dụng phục hồi và liên kết các protein bị tổn thương, giúp làn da của các mẹ sau sinh trẻ trung và tươi sáng, giảm tình trạng mụn nhọt và nám da do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể.

- Hòai sơn (củ Mài) chữa suy nhược cơ thể, tăng cường sức đề kháng, đánh bay chứng đầy hơi, chướng bụng

- Hạt Ý dĩ có tác dụng lợi sữa, hàm lượng chất xơ đặc biệt cao so với các loại hạt thuộc họ lúa. Chất xơ trong hạt Ý dĩ giúp tạo cảm giác no lâu hơn, ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Đồng thời, nó cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà không gây tăng cân. Đối với các mẹ sau sinh, bổ sung hạt Ý dĩ thường xuyên giúp lợi sữa, mà lại giảm cân, về dáng nhanh chóng và hiệu quả

- Thông thảo là vị thuốc, có tác dụng lợi sữa, thông sữa, trị các chứng tắc tia sữa ở phụ nữ sau sinh, đồng thời giúp hỗ trợ điều trị chứng phù nề hoặc viêm đường tiết niệu.

- Tiểu hồi có tác dụng tăng sản xuất sữa cho phụ nữ sau sinh, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, tăng cường chức năng thận và chữa chứng đau lưng do suy thận, lợi trung tiện, ăn không tiêu, đầy bụng- Hương tuy (hạt rau mùi) có tác dụng lợi sữa, tăng tiết sữa

- "Mầm đậu đỏ" là nước uống cực kỳ tốt cho mẹ sau sinh, không chỉ ngon miệng mà còn lợi sữa, giúp nguồn sữa mẹ dồi dào và đầy chất dinh dưỡng, sữa mẹ béo thơm.!

- Gừng giúp phòng hậu sản - phòng lạnh cho phụ nữ sau sinh. Trà gừng là một trong những phương pháp tự nhiên nhất nhằm kích thích sữa nhanh về cho bé bú. Trà gừng có tác dụng tốt trong việc chữa trị bệnh như cảm cúm, đau đầu, hôi miệng, giúp thức ăn dễ dàng tiêu hóa.

- Nghệ là một loại thuốc tự nhiên cho phụ nữ sau sinh. Nghệ giúp tăng cường hệ miễn dịch của mẹ, giảm nguy cơ bị ho, cảm lạnh và cúm trong thời gian cho con bú. Nghệ giúp cải thiện tình trạng không thể cho con bú do vú bị sưng, viêm hay tắc tuyến sữa, gây đau đớn của phụ nữ sau sinh. Do nghệ giúp phục hồi các mô bị viêm trong cơ thể. Nghệ thúc đẩy sức khoẻ hệ tiêu hóa, Nhờ có khả năng kích thích túi mật sản sinh ra mật, từ đó thúc đẩy việc tiêu hóa, giảm các triệu chứng đầy hơi ở các mẹ đang cho con bú. Nghệ có thể kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa nguy cơ thừa cân, béo phì ở những bà mẹ đang cho con bú.

Hy vọng rằng qua bài viết này mang đến cái nhìn tổng quan về sự quan trọng của việc tăng cường lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh, cũng như sự hữu ích của sản phẩm Trà Ích Nhũ. Hãy để Earthmama hỗ trợ bạn trong hành trình làm mẹ của mình và mang đến cho bạn và bé yêu những trải nghiệm tuyệt vời nhất.