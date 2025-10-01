Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa thu đông tuyệt vời, trời xanh gió nhẹ khí hậu mát mẻ, cảnh vật núi rừng ôm trọn biển xanh biếc vô cùng yên bình.

Tận hưởng trọn vẹn sự thư thái tại khu dự trữ sinh quyển Thế Giới với chỉ cần xách ba lô, bạn được lo trọn gói gồm phòng ở cùng bữa ăn đặc sản Vĩnh Hy đa dạng. Combo dành cho cả cặp đôi và nhóm 4-12 khách với mức giá không thể tốt hơn.

Đặc biệt bạn được nhận thêm ưu đãi giảm 10% tất cả dịch vụ như: thuê cano, xe, ăn uống tại nhà hàng/ bar và còn được xe điện đưa đón miễn phí trong khuôn viên Vịnh.

Chúng tôi có hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca với các phòng view biển rộng rãi thoáng mát ngay trước Vịnh cùng dịch vụ ăn uống/ tour tại Vĩnh Hy.

Chương trình được áp dụng từ: Ngày 1/10 - 18/12/2025

Yêu Biển_ Giữ Biển Mãi Xanh

Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Zalo booking: 094 6345365- 0766 741 781

Fanpage: https://www.facebook.com/Yêu-Biển-106032191187005/