Umate - Sự lựa chọn cho chị em phụ nữ

Tiêu chí khi chọn băng vệ sinh mùa hè



Thấm hút tốt và thoáng khí

Khả năng thấm hút tốt và độ thoáng khí cao là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi chọn băng vệ sinh để giúp chị em cảm thấy khô thoáng, dễ chịu. Bởi nếu sử dụng sản phẩm có khả năng thấm hút kém suốt thời gian dài có thể khiến "cô bé" tiếp xúc với các chất bẩn cộng với thời tiết ẩm ướt vào mùa hè dễ dẫn đến tình trạng dị ứng, viêm nhiễm.

Khả năng chống tràn

Việc tràn băng trong những ngày ấy không chỉ gây cảm giác không thoải mái mà còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của chị em. Để yên tâm và tự tin làm điều mình thích ngay cả trong những ngày đến kỳ kinh, nên chọn băng vệ sinh có thiết kế bề mặt 3D với các vách chắn chống tràn ở hai bên, giúp ngăn chặn chất lỏng tràn ra ngoài.

Độ mỏng nhẹ

Nhiều người nghĩ rằng băng vệ sinh dày sẽ có độ thấm hút nhanh hơn, khả năng giữ chất lỏng cao. Mặc dù luôn ưu tiên khả năng thấm hút và thoáng khí của sản phẩm nhưng việc sử dụng băng vệ sinh dày quá lâu sẽ tạo cảm giác cộm bí, khó chịu, đặc biệt trong những ngày hè oi bức. Bởi vậy, chọn băng vệ sinh có thiết kế mỏng nhẹ vào mùa hè để không gây cảm giác nặng nề hay cộm khó chịu cũng rất cần thiết.

Chất liệu an toàn

Một trong những yếu tố quan trọng khi chọn băng vệ sinh là phải chọn loại đảm bảo an toàn. Vì thế, tốt nhất không nên chọn loại băng có mùi hương quá nồng, chứa nhiều hóa chất mà thay vào đó nên chọn các loại băng làm từ chất liệu an toàn, không chứa hóa chất độc hại, mùi hương nhẹ dịu, ngăn mùi tốt và đến từ các thương hiệu uy tín để bảo vệ sức khỏe vùng kín, tránh các bệnh viêm nhiễm, dị ứng.

Băng vệ sinh Umate - Cứu tinh cho mùa hè nắng nóng

Hiểu được tâm lý của chị em, băng vệ sinh Umate ra đời với tiêu chí 3M "Mới - Mềm - Mỏng" tự tin giúp chị em giải quyết nỗi lo lắng khi "đến tháng" vào hè.

Thấm hút vượt trội

Băng vệ sinh Umate có thiết kế bề mặt 3D, tách các lớp thấm hút riêng biệt, tăng khả năng thấm hút vượt trội. Ngoài ra, sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Multi-locking tiên tiến, chống thấm ngược, giúp khóa chất lỏng giữ cho bề mặt luôn khô thoáng, kháng viêm kháng khuẩn suốt ngày dài.

Siêu thông thoáng

Chất liệu được làm từ bông tự nhiên nên sản phẩm băng vệ sinh Umate có độ thoáng khí cao, giúp giảm tình trạng hầm bí, ngứa ngáy trong những ngày ấy, giữ cho "cô bé" luôn khô thoáng, sạch sẽ, giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Thiết kế mỏng nhẹ

Umate có thiết kế siêu mỏng chưa đầy 1mm, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi sử dụng. Thiết kế mỏng nhẹ, mặc như không mặc giúp nàng tự tin diện mọi trang phục yêu thích mà không lo bị lộ dấu vết của băng vệ sinh đồng thời không còn cảm giác dày cộm, khó chịu.

Băng vệ sinh Umate có thiết kế siêu mỏng, nhẹ hơn, thoáng khí hơn





Bề mặt bông organic siêu mềm mịn

Bề mặt bông organic của Umate rất mềm mịn, an toàn cho làn da nhạy cảm. Chất liệu organic giúp giảm nguy cơ kích ứng da, mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái suốt ngày dài.

Bề mặt bông organic thấm hút nhanh chất lỏng, hạn chế tiếp xúc với da nàng





An toàn cho sức khỏe

Với công thức "4 không" an toàn: không chứa Chlorine, không chất tạo màu, không chất khử mùi formaldehyde, không chứa Fluorescence đồng thời được kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn bởi các cơ quan y tế uy tín, đảm bảo an toàn cho làn da và sức khỏe, giúp nàng yên tâm khi sử dụng.

Lưu ý khi chọn và sử dụng băng vệ sinh

Ngoài một số tiêu chí trên khi chọn băng vệ sinh mùa hè, nàng cần lưu ý một số điều sau để "đến tháng" thoải mái, tự tin nhất nhé:

- Nên chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình dựa trên lượng kinh nguyệt, thời gian sử dụng và hoạt động hàng ngày,...

- Nên thay băng vệ sinh sau mỗi 4-6 giờ hoặc trước 4 tiếng nếu cảm thấy lượng máu kinh ra quá nhiều để đảm bảo vệ sinh và ngăn ngừa vi khuẩn đặc biệt là khi thời tiết mùa hè oi bức vi khuẩn rất dễ phát triển.

- Chọn băng vệ sinh từ các thương hiệu chính hãng, uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe.

- Nên sử dụng các loại băng có mặt bông mịn tự nhiên, hạn chế việc cọ xát với làn da. Không dùng các loại băng vệ sinh có mùi thơm quá nồng, ưu tiên băng vệ sinh không mùi hoặc mùi từ thảo dược, thiên nhiên để tránh gây dị ứng.

Mùa hè không còn là nỗi ám ảnh khi đến ngày ấy nếu chị em chọn đúng loại băng vệ sinh mềm mỏng, nhẹ nhàng, thấm hút tốt. Hãy để Umate đồng hành cùng chị em qua cả bốn mùa xuân - hạ - thu - đông nha!