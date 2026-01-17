Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

17 tháng 1, 2026 | 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

Ủy ban Nghệ thuật châu Á (Asian Art Committee – AAC) tổ chức Lễ ra mắt chính thức tại Việt Nam, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng và kết nối nghệ thuật châu Á với thế giới.

Ủy ban Nghệ thuật Châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam - Ảnh 1.

Doanh nhân, Hoa hậu Nguyễn Thụy Lê Thùy nhận quyết định bổ nhiệm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam

Tại buổi lễ, Asian Art Committee đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy giữ vai trò Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam. Thạc sĩ, nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Ủy viên điều hành AAC và Họa sĩ Nguyễn Diệu Hà đảm nhận vai trò Ủy viên Phụ trách chuyên môn AAC tại Việt Nam… Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của bà trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa – xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bất động sản Lê Thùy Group. Không chỉ được biết đến là một nữ doanh nhân bản lĩnh, dẫn dắt doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, bà còn dành nhiều tâm huyết cho các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Bằng khả năng kết nối và uy tín cá nhân, bà Nguyễn Thụy Lê Thùy đã góp phần khơi dậy niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới doanh nhân cũng như cộng đồng rộng lớn hơn.

Ủy ban Nghệ thuật Châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam - Ảnh 2.

Trước đó, chị từng được vinh danh với danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Du lịch Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam, thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại: thành đạt, trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Sự ra mắt của Asian Art Committee tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa-nghệ thuật mang tầm vóc toàn cầu, hướng tới: Thu hút hàng trăm triệu khán giả trên thế giới, khẳng định vai trò dẫn dắt của châu Á trong phong trào Olympic Nghệ thuật thế giới, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, giáo dục và sáng tạo đương đại. Đại diện và kết nối AAC tại Việt Nam. Bên cạnh lễ bổ nhiệm, AAC cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ đại diện kết nối tại Việt Nam, trong đó có:

Ủy ban Nghệ thuật Châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh sự kiện bổ nhiệm các thành viên AAC tại Việt Nam

Asian Art Committee – AAC

Là cơ quan điều phối trung tâm của phong trào Olympic Nghệ thuật tại châu Á, được thành lập nhằm kết nối các quốc gia trong khu vực và tái khởi động mô hình Olympic Nghệ thuật trong bối cảnh đương đại, nơi nghệ thuật được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với văn hóa, xã hội và phát triển bền vững…

AAC đóng vai trò như một bộ não chiến lược, định hình cách thức tổ chức, tuyển chọn, đánh giá và lan tỏa các hoạt động Olympic Nghệ thuật trong khu vực châu Á, đồng thời kết nối châu Á với mạng lưới Olympic Nghệ thuật toàn cầu.

AAC giữ vai trò: Là đầu mối điều phối chiến lược cho các hoạt động Olympic Nghệ thuật tại châu Á. Kết nối đa tầng giữa: Nghệ sĩ - Các tổ chức nghệ thuật - Truyền thông – doanh nghiệp – chính phủ- Tạo nền tảng để nghệ thuật: Được tổ chức chuyên nghiệp. được đánh giá minh bạch, được tôn vinh ngang hàng với Olympic thể thao. AAC không chỉ là một ủy ban nghệ thuật, mà là một hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo – ngoại giao mềm của châu Á.

Tại Việt Nam, TS - NTK Nguyễn Quỳnh Như là đại diện Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ủy ban Nghệ thuật Châu Á (AAC) tại Việt Nam; Đại sứ CICON Quốc tế; Đại diện kết nối CICON- AAC- Việt Nam, tham gia thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, văn hóa và sáng tạo đương đại.

Ủy ban Nghệ thuật Châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam - Ảnh 4.

Xây dựng Olympic Nghệ thuật trở thành: Sự kiện văn hóa – nghệ thuật có tầm vóc toàn cầu- Thu hút hàng trăm triệu khán giả- Khẳng định vai trò dẫn dắt của châu Á trong phong trào Olympic Nghệ thuật thế giới

Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng của Asian Art Committee tại Việt Nam, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho nghệ thuật Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, góp phần nâng tầm vị thế văn hóa - nghệ thuật châu Á trên bản đồ toàn cầu.

P.Nguyễn

