Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân"

Hoa hậu Hà Bích Ngọc, Universal Woman Pacific 2025 – Nhan sắc và năng lượng lan tỏa

Trong các khách mời, Hoa hậu Hà Bích Ngọc - Universal Woman Pacific 2025 - xuất hiện với hình ảnh nền nã, duyên dáng, phong cách nữ doanh nhân hiện đại. Không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, chị còn đại diện cho tinh thần nhân văn của dự án: dung hòa giữa giá trị thẩm mỹ và trí tuệ, giữa vẻ đẹp hình thức và bản lĩnh nội tâm. Ở Hà Bích Ngọc, người ta nhìn thấy hình mẫu người phụ nữ hiện đại – tự tin, giàu năng lượng tích cực và sẵn sàng lan tỏa nguồn cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng.

TS – NTK Quỳnh Paris: Trí tuệ và sáng tạo song hành

Một dấu ấn khác góp phần cho sắc màu của sự kiện chính là sự hiện diện của TS - nhà thiết kế Quỳnh Paris – người phụ nữ kết hợp hài hòa giữa học thuật và nghệ thuật. Trên con đường sự nghiệp, Quỳnh Paris không chỉ khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế thời trang mà còn góp phần xây dựng cầu nối sáng tạo giữa văn hóa Việt và thế giới.

Ở dự án "Bản lĩnh Doanh nhân", chị mang đến góc nhìn khác biệt: doanh nhân không chỉ là người kinh doanh, mà còn là người biết sáng tạo, làm đẹp cho đời và định hình phong cách sống đương đại.

PHT Đại học Hùng Vương - TS Nguyễn Thị Mỹ Dung - Tri thức gắn với bản lĩnh

Sự góp mặt của Phó Hiệu trưởng tTrường Đại học Hùng Vương TP HCM - TS Nguyễn Thị Mỹ Dung - trong vai trò Hội đồng chuyên gia tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của phụ nữ trong giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

Với nền tảng tri thức vững chắc, chị trở thành hình mẫu cho thế hệ doanh nhân nữ – biết vận dụng trí tuệ để đồng hành cùng sự phát triển của xã hội. Việc một nhà giáo xuất hiện trong dự án cũng cho thấy "Bản lĩnh doanh nhân" không chỉ tôn vinh thành công thương trường, mà còn chú trọng đến tri thức và giá trị bền vững.

Doanh nhân Phạm Ngọc Trinh – Gắn kết doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Trong vai trò Chánh Văn phòng Vicendeti, chị Phạm Ngọc Trinh xuất hiện với sự tự tin, sắc sảo của một nữ doanh nhân bản lĩnh. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, chị mang đến góc nhìn gần gũi về hành trình khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sự có mặt của chị trong vai trò Phó BTC, Trưởng ban Vận động tài trợ nhấn mạnh một thông điệp: phụ nữ doanh nhân không chỉ giữ vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình mà còn ngày càng khẳng định vị thế trong cộng đồng và xã hội.

Nhan sắc và năng lượng – Hai yếu tố song hành

Lộ diện những gương mặt doanh nhân tham gia dự án, nữ doanh nhân đã chiếm tỷ lệ 80%

Điểm chung dễ nhận thấy ở những gương mặt phụ nữ chính thức tham gia dự án chính là sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc và năng lượng. Họ không chỉ đẹp ở diện mạo mà còn tỏa sáng ở trí tuệ, bản lĩnh và sức sống nội tâm.

Chính sự kết hợp này đã tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập: hiện đại nhưng vẫn giữ nét duyên truyền thống, trí tuệ nhưng không mất đi sự mềm mại nữ tính.

Phụ nữ – Trụ cột lan tỏa giá trị dự án

Trong dòng chảy của dự án "Bản lĩnh doanh nhân", phụ nữ đóng vai trò như những "đại sứ mềm" – mang đến sự cân bằng, truyền cảm hứng và kết nối.

Họ giúp dự án không chỉ dừng lại ở tính kinh tế, thương mại mà còn mở rộng sang khía cạnh văn hóa, giáo dục và thẩm mỹ. Chính sự hiện diện này đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc, giàu chiều sâu cho chương trình.

Tôn vinh bản lĩnh phụ nữ Việt

Sự kiện họp báo không chỉ khởi động một dự án cộng đồng đầy ý nghĩa, mà còn tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam. Từ hoa hậu đến nhà thiết kế, từ học giả đến doanh nhân, tất cả đều cho thấy phụ nữ có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào, miễn là có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Chuyên gia Phạm Thị Hải An – Ban huấn luyện dự án Bản lĩnh Doanh nhân

Trong hành trình sắp tới, "Bản lĩnh Doanh nhân" hứa hẹn tiếp tục là nơi phụ nữ Việt khẳng định bản lĩnh, đóng góp tiếng nói mạnh mẽ và lan tỏa giá trị nhân văn. Như TS Trần Đức Thịnh – Trưởng Ban tổ chức – đã nhấn mạnh, dự án không chỉ là sân chơi của doanh nhân mà còn là hành trình khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.