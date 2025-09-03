Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân"

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Tiêu dùng thông minh 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân"

3 tháng 9, 2025 | 07:04

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" chính thức khởi động bằng buổi họp báo với hơn 200 khách mời là doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ và báo chí.

Hoa hậu Hà Bích Ngọc, Universal Woman Pacific 2025 – Nhan sắc và năng lượng lan tỏa

Trong các khách mời, Hoa hậu Hà Bích Ngọc - Universal Woman Pacific 2025 - xuất hiện với hình ảnh nền nã, duyên dáng, phong cách nữ doanh nhân hiện đại. Không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, chị còn đại diện cho tinh thần nhân văn của dự án: dung hòa giữa giá trị thẩm mỹ và trí tuệ, giữa vẻ đẹp hình thức và bản lĩnh nội tâm. Ở Hà Bích Ngọc, người ta nhìn thấy hình mẫu người phụ nữ hiện đại – tự tin, giàu năng lượng tích cực và sẵn sàng lan tỏa nguồn cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng.

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân" - Ảnh 1.

TS – NTK Quỳnh Paris: Trí tuệ và sáng tạo song hành

Một dấu ấn khác góp phần cho sắc màu của sự kiện chính là sự hiện diện của TS - nhà thiết kế Quỳnh Paris – người phụ nữ kết hợp hài hòa giữa học thuật và nghệ thuật. Trên con đường sự nghiệp, Quỳnh Paris không chỉ khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế thời trang mà còn góp phần xây dựng cầu nối sáng tạo giữa văn hóa Việt và thế giới.

Ở dự án "Bản lĩnh Doanh nhân", chị mang đến góc nhìn khác biệt: doanh nhân không chỉ là người kinh doanh, mà còn là người biết sáng tạo, làm đẹp cho đời và định hình phong cách sống đương đại.

PHT Đại học Hùng Vương - TS Nguyễn Thị Mỹ Dung - Tri thức gắn với bản lĩnh

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân" - Ảnh 2.

Sự góp mặt của Phó Hiệu trưởng tTrường Đại học Hùng Vương TP HCM - TS Nguyễn Thị Mỹ Dung - trong vai trò Hội đồng chuyên gia tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của phụ nữ trong giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

Với nền tảng tri thức vững chắc, chị trở thành hình mẫu cho thế hệ doanh nhân nữ – biết vận dụng trí tuệ để đồng hành cùng sự phát triển của xã hội. Việc một nhà giáo xuất hiện trong dự án cũng cho thấy "Bản lĩnh doanh nhân" không chỉ tôn vinh thành công thương trường, mà còn chú trọng đến tri thức và giá trị bền vững.

Doanh nhân Phạm Ngọc Trinh – Gắn kết doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Trong vai trò Chánh Văn phòng Vicendeti, chị Phạm Ngọc Trinh xuất hiện với sự tự tin, sắc sảo của một nữ doanh nhân bản lĩnh. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, chị mang đến góc nhìn gần gũi về hành trình khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Sự có mặt của chị trong vai trò Phó BTC, Trưởng ban Vận động tài trợ nhấn mạnh một thông điệp: phụ nữ doanh nhân không chỉ giữ vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình mà còn ngày càng khẳng định vị thế trong cộng đồng và xã hội.

Nhan sắc và năng lượng – Hai yếu tố song hành

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân" - Ảnh 3.

Lộ diện những gương mặt doanh nhân tham gia dự án, nữ doanh nhân đã chiếm tỷ lệ 80%

Điểm chung dễ nhận thấy ở những gương mặt phụ nữ chính thức tham gia dự án chính là sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc và năng lượng. Họ không chỉ đẹp ở diện mạo mà còn tỏa sáng ở trí tuệ, bản lĩnh và sức sống nội tâm.

Chính sự kết hợp này đã tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập: hiện đại nhưng vẫn giữ nét duyên truyền thống, trí tuệ nhưng không mất đi sự mềm mại nữ tính.

Phụ nữ – Trụ cột lan tỏa giá trị dự án

Trong dòng chảy của dự án "Bản lĩnh doanh nhân", phụ nữ đóng vai trò như những "đại sứ mềm" – mang đến sự cân bằng, truyền cảm hứng và kết nối.

Họ giúp dự án không chỉ dừng lại ở tính kinh tế, thương mại mà còn mở rộng sang khía cạnh văn hóa, giáo dục và thẩm mỹ. Chính sự hiện diện này đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc, giàu chiều sâu cho chương trình.

Tôn vinh bản lĩnh phụ nữ Việt

Sự kiện họp báo không chỉ khởi động một dự án cộng đồng đầy ý nghĩa, mà còn tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam. Từ hoa hậu đến nhà thiết kế, từ học giả đến doanh nhân, tất cả đều cho thấy phụ nữ có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào, miễn là có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ tỏa sáng trong dự án "Bản lĩnh doanh nhân" - Ảnh 4.

Chuyên gia Phạm Thị Hải An – Ban huấn luyện dự án Bản lĩnh Doanh nhân

Trong hành trình sắp tới, "Bản lĩnh Doanh nhân" hứa hẹn tiếp tục là nơi phụ nữ Việt khẳng định bản lĩnh, đóng góp tiếng nói mạnh mẽ và lan tỏa giá trị nhân văn. Như TS Trần Đức Thịnh – Trưởng Ban tổ chức – đã nhấn mạnh, dự án không chỉ là sân chơi của doanh nhân mà còn là hành trình khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Phụ nữ

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Tiêu dùng thông minh 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

TÁM

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Tiêu dùng thông minh 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?