ZaloPay và Lotte Finance hợp tác chiến lược

Việc hợp tác này nhằm phát triển dịch vụ Tài khoản trả sau trên ứng dụng ZaloPay, giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và ZaloPay. Dự án hướng tới mục tiêu chung là mở rộng phạm vi phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy nền kinh tế số.



Bà Lê Lan Chi - Tổng Giám đốc ZaloPay, cho biết: "ZaloPay đặt mục tiêu đóng góp sâu hơn vào thị trường cho vay tiêu dùng, tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính số cho nhiều khách hàng. Vì thế việc hợp tác cùng LOTTE Finance là cơ hội để ZaloPay mở rộng và cung cấp sản phẩm Tài Khoản Trả Sau đến với nhiều người dùng ZaloPay hơn nữa, giúp chúng tôi từng bước hoàn thành mục tiêu trên".

Buy Now Pay Later là một mô hình thanh toán đang rất được ưa chuộng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo từ Research and Markets, giá trị hàng hoá thông qua thanh toán dịch vụ này có thể tăng đến 21 lần, đạt khoảng 10 tỉ USD vào năm 2028. Dịch vụ này cho phép người tiêu dùng mua hàng trước, sau đó mới cần trả lại khoản tiền đã chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

Ông Kong Sung Sik - Tổng Giám đốc LOTTE Finance, chia sẻ: "Thông qua dịch vụ Buy Now Pay Later, chúng tôi sẽ giúp người tiêu dùng nâng cao đời sống cũng như mang đến công cụ tài chính thuận tiện, thông minh, bảo mật và an toàn".

Trước đó, vào cuối tháng 3-2024, ZaloPay cũng là đại diện fintech duy nhất của Việt Nam, cùng với 12 nhà lãnh đạo fintech và ngân hàng số của Châu Á - Thái Bình Dương tham dự Lễ ra mắt Sáng kiến Sirius tại Tokyo, Nhật Bản. Đây là chương trình kêu gọi các đơn vị ví điện tử và tổ chức tài chính hàng đầu châu Á tham gia cung cấp các công cụ và nguồn lực, chia sẻ quy trình chuẩn mực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giúp nhóm này chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon và tiếp cận nguồn tài chính lâu dài.