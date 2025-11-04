“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

15:13

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

4 tháng 11, 2025 | 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Liveshow do Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa tổ chức nhằm ủng hộ nữ ca sĩ khiếm thị Bích Phương. Trong không khí ấm áp, Á quân "Ngôi sao Nhạc Việt" Tân Nguyễn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với phần trình diễn chân thành, giàu cảm xúc.

Á Quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người Mang Tâm Sự” - Ảnh 1.

Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, ca sĩ Tân Nguyễn mang đến hai ca khúc, bài hát "Một Vì Sao Rơi" do chính anh sáng tác và nhạc phẩm"Cũng Vì Chữ Tiền" được nhạc sĩ Thái Hùng sáng tác tặng độc quyền cho Tân Nguyễn. 

Cả hai bài hát đều chứa đựng thông điệp nhân văn, nhưng "Cũng Vì Chữ Tiền" đặc biệt gây xúc động mạnh khi gắn liền với chủ đề của đêm nhạc – chia sẻ, thấu hiểu và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 

Với giọng hát truyền cảm, cùng phong cách biểu diễn mộc mạc, Tân Nguyễn đã khiến nhiều khán giả tại phim trường lặng người xúc động.

Á Quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người Mang Tâm Sự” - Ảnh 2.

Chia sẻ sau chương trình, nam ca sĩ cho biết:

"Khi nhận lời mời từ Nữ hoàng Phạm Kim Thoa, tôi đồng ý ngay. Tôi muốn mang đến hai ca khúc có cùng thông điệp sẻ chia, như một cách ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương. Toàn bộ cát-xê trong đêm diễn, tôi xin gửi tặng lại để hỗ trợ chị vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Tân Nguyễn – Á quân 1 "Ngôi sao Nhạc Việt 2024" – hiện là một trong những nghệ sĩ hoạt động năng nổ, đặc biệt trong các chương trình mang tính cộng đồng và thiện nguyện. 

Bên cạnh ca hát, anh còn trổ tài sáng tác, trong vai trò nhạc sĩ với nhiều sáng tác mang đậm tình yêu quê hương, đất nước, đạo và đời. Với chất giọng lạ, nội lực đầy nam tính và phong cách bolero trữ tình, Tân Nguyễn đã dần tạo dựng được dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu nhạc.

Á Quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người Mang Tâm Sự” - Ảnh 3.

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là minh chứng hình ảnh đẹp về tình nghệ sĩ – nơi những người làm nghệ thuật cùng chung tay giúp đỡ, lan tỏa yêu thương và nhân ái.

Á Quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người Mang Tâm Sự” - Ảnh 4.

Với phần trình diễn xúc động và nghĩa cử cao đẹp, Tân Nguyễn đã góp phần làm nên một đêm nhạc ý nghĩa, đọng lại trong lòng người xem không chỉ là âm nhạc, mà còn là tình người trong nghệ thuật.

P.Nguyễn

