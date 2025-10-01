Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

Khoẻ - Đẹp 18:32

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

Tiêu dùng thông minh 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Chuyện của Sao 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Điểm đến 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Chuyện của Sao 16:34

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Điểm đến 10:14

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

1 tháng 10, 2025 | 20:14

1 tháng 10, 2025 | 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Khi rủi ro bất ngờ xảy ra, điều khách hàng quan tâm nhất là bản thân và tài sản được bảo vệ, hồ sơ được xử lý kịp thời, minh bạch. Trong đó, công tác giám định và bồi thường luôn được xem là điểm chạm quan trọng nhất, khẳng định giá trị thiết thực của giải pháp bảo hiểm hiệu quả.

Thực tế, đây cũng là khâu đặt ra không ít thách thức cho toàn ngành bảo hiểm, từ kỳ vọng về sự nhanh chóng, minh bạch cho đến quy trình phối hợp đồng bộ và hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Tiên phong trong xu hướng này, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức thành lập phòng Giám định Xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng theo mô hình tập trung. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trên nền tảng dịch vụ vốn đã được tin tưởng nhiều năm với mạng lưới giám định phủ sóng khắp cả nước, hệ thống giám định của Bảo hiểm Bảo Việt nay được hiện đại hóa và chuẩn hóa ở cấp độ cao hơn, mang đến cho khách hàng miền Trung giải pháp bồi thường nhanh chóng, đồng bộ và minh bạch.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bảo hiểm Bảo Việt chính thức khai trương phòng Giám định Xe cơ giới 3

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Đơn vị đáp ứng công nghệ minh bạch - giám định tại chỗ - dịch vụ tận tâm

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm trung tâm khu vực miền Trung không chỉ xuất phát từ vị trí địa lý thuận lợi và vai trò cửa ngõ kinh tế – giao thông của thành phố, mà còn bởi nơi đây là điểm hội tụ của nhiều hãng xe lớn, cùng hệ thống sửa chữa chất lượng cao.

Phòng Giám định Xe cơ giới 3 kết nối trực tiếp với khách hàng tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đảm bảo khách hàng được tiếp cận dịch vụ ngay tại khu vực, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ đồng đều trên toàn khu vực. Trong đó, toàn bộ hồ sơ sẽ được quản lý tập trung và giám định trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ, tốc độ và minh bạch.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng- Ảnh 3.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ông Đỗ Hoàng Phương


Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Hoàng Phương – đại diện Ban lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt nhận định: "Với lượng khách hàng ngày càng tăng tại miền Trung, chúng tôi kỳ vọng phòng Giám định Xe cơ giới 3 sẽ trở thành điểm chạm dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và minh bạch, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ tài sản và tạo giá trị bền vững".

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

Mô hình bồi thường tập trung khẳng định chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm của Bảo hiểm Bảo Việt

Trước đó, kể từ năm 2016, mô hình giám định tập trung đã được Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm vận hành, hiệu quả của mô hình đã được khẳng định rõ rệt khi tốc độ giải quyết hồ sơ nhanh hơn, quy trình xử lý rõ ràng và hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ bị kéo dài.

Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình quản lý giám định tập trung, mà còn khẳng định định hướng chiến lược đúng đắn của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự an tâm và hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

Thông qua những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bảo hiểm Việt Nam khi liên tiếp được ghi nhận bởi các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Nổi bật là đánh giá xếp hạng tín nhiệm của AM Best với mức B++ (Tốt) về năng lực tài chính, "bbb+" (Tốt) về năng lực tín dụng dài hạn và mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc) theo thang điểm quốc gia Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vinh dự đón nhận danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ" do Chính phủ trao tặng và giải thưởng quốc tế "60 năm Thành tựu Xuất sắc – Ngành Bảo hiểm" từ Global Banking & Finance Review, khẳng định uy tín thương hiệu và dấu ấn phát triển bền vững trên hành trình 60 năm.

Khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, Bảo hiểm Bảo Việt luôn đồng hành 24/7 cùng khách hàng thông qua tổng đài 1800 1118 hoặc (024) 3573 0505.

website https://baovietonline.com.vn và mạng lưới CTTV, đại lý trên toàn quốc.

P.Đình

