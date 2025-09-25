Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Khoẻ - Đẹp 14:47

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi

Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi

Khoẻ - Đẹp 09:54

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điểm đến 08:45

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Điểm đến 08:07

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Khoẻ - Đẹp 13:14

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tiêu dùng thông minh 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Chuyện của Sao 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Tiêu dùng thông minh 13:16

GalaxyJoy ký hợp tác cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Tiêu dùng thông minh 17:38

Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), đã khép lại sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" với kết quả ấn tượng.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Điểm đến 17:25

Nhân ngày Du lịch Thế giới, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tôn vinh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Tiêu dùng thông minh 15:58

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng mạnh trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9.9".

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Khoẻ - Đẹp 13:03

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Khoẻ - Đẹp 09:47

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Khoẻ - Đẹp 09:46

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha

25 tháng 9, 2025 | 13:10

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Đây là thiết bị CT đếm Photon đầu tiên tại TP HCM, với tổng vốn đầu tư 120 tỉ đồng.

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha- Ảnh 1.

Bước ngoặt trong chẩn đoán hình ảnh

Trong hơn nửa thế kỷ qua, công nghệ CT đã thay đổi diện mạo ngành chẩn đoán hình ảnh. Nếu như CT truyền thống được coi là cuộc cách mạng của thế kỷ XX, thì CT đếm Photon chính là "thế hệ kế tiếp" của thế kỷ XXI.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cơ chế hoạt động: thay vì chỉ đo cường độ chùm tia X, CT Photon-Counting ghi nhận từng photon riêng lẻ và phân tích mức năng lượng tương ứng. Nhờ đó, hình ảnh thu được sắc nét, chi tiết đến từng milimet, với lát cắt siêu mỏng 0,2 mm, thậm chí đạt mức siêu phân giải 0,11 mm ở một số khảo sát. Đây là điều mà CT truyền thống chưa thể thực hiện.

Máy có thể quét toàn thân dưới 1 giây, tốc độ tối đa 737 mm/giây, cho phép khảo sát mạch máu toàn thân chỉ trong 0,9 giây. Với khả năng này, trẻ em không cần nín thở, giảm thiểu nguy cơ phải gây mê khi chụp chiếu.

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha- Ảnh 2.

Giảm rủi ro, tăng an toàn cho bệnh nhân

Một trong những ưu điểm nổi bật của NAEOTOM Alpha là khả năng giảm gần 90% liều tia X và 68% lượng thuốc cản quang so với công nghệ truyền thống. Điều này đặc biệt ý nghĩa với những bệnh nhân cần chụp nhiều lần để theo dõi bệnh, người có bệnh nền về tim mạch, thận hay bệnh nhân ung thư.

Ngoài ra, dữ liệu phổ đa mức năng lượng do CT đếm Photon tạo ra giúp bác sĩ phân tách vật chất, định lượng i-ốt, giảm nhiễu ảnh, loại bỏ ảnh giả kim loại và xây dựng bản đồ năng lượng gần sát với đặc tính mô học. Đây là công cụ quan trọng để chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp.

Ý nghĩa trước gánh nặng bệnh tật

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và tiểu đường chiếm tới 80% số ca tử vong tại Việt Nam năm 2025, đồng thời đóng góp hơn 73% gánh nặng bệnh tật toàn quốc. Trong đó, tim mạch chiếm 20,5%, ung thư 13,3%, hô hấp mạn tính 4% và tiểu đường 3,9%.

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha- Ảnh 3.

Trong bối cảnh đó, việc phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời trở thành yêu cầu cấp thiết. CT Photon-Counting được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong công tác tầm soát và chẩn đoán, góp phần giảm thiểu gánh nặng cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Ứng dụng đa chuyên khoa

Hệ thống CT đếm Photon có thể ứng dụng hiệu quả ở nhiều lĩnh vực:

• Ung bướu: phát hiện sớm khối u, vi di căn, theo dõi đáp ứng sau điều trị.

• Tim mạch: khảo sát xơ vữa, hẹp trong stent, rò rỉ quanh van tim.

• Thần kinh: phát hiện vi xuất huyết, vi túi phình, vi canxi hóa não.

• Hô hấp: phát hiện nốt phổi nhỏ, tổn thương kính mờ, vi tổn thương phế nang.

Đặc biệt, hệ thống này còn hữu ích trong khảo sát những vùng giải phẫu phức tạp như não, gan, phổi và tim, nơi mà hình ảnh truyền thống thường gặp nhiều hạn chế.

Cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Bác sĩ Nguyễn Hải Tùng – Tổng giám đốc Bệnh viện Triều An, cho biết: "Đầu tư hệ thống CT đếm Photon là minh chứng cho nỗ lực của Triều An trong việc mang công nghệ y khoa tiên tiến nhất đến với người dân. Chúng tôi tin rằng công nghệ này sẽ mở ra cơ hội phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời mang lại sự an toàn tối đa cho người bệnh".

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha- Ảnh 4.

Về Bệnh viện Triều An

Ra đời từ tháng 7-2001, Bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa chuyên khoa sâu có quy mô lớn tại TP HCM, với diện tích xây dựng hơn 21.600 m². Hiện nay, bệnh viện có 350 giường bệnh, 8 phòng mổ hiện đại và 16 chuyên khoa sâu, cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề.

Với phương châm "Tình thương và Chất lượng", bệnh viện luôn hướng đến phục vụ mọi đối tượng bệnh nhân bằng dịch vụ tốt, chi phí hợp lý. Ngoài ra, Triều An còn có Khu Điều trị Cấp cao VIP (Bệnh viện – Khách sạn), phục vụ nhu cầu điều trị nội trú chất lượng cao.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điểm đến 08:45

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Điểm đến 08:07

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Điểm đến 17:25

Nhân ngày Du lịch Thế giới, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tôn vinh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp.

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

TP HCM là trung tâm in ấn lớn nhất cả nước

Điểm đến 08:41

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Trao cơ hội – Gieo niềm tin: GC Food đồng hành cùng học sinh nghèo vùng cao

Điểm đến 09:24

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Phụ nữ

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Khoẻ - Đẹp 14:47

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

TÁM

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Khoẻ - Đẹp 14:47

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi

Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi

Khoẻ - Đẹp 09:54

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điểm đến 08:45

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Điểm đến 08:07

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Khoẻ - Đẹp 13:14

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tiêu dùng thông minh 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Chuyện của Sao 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?