Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha

Đây là thiết bị CT đếm Photon đầu tiên tại TP HCM, với tổng vốn đầu tư 120 tỉ đồng.

Bước ngoặt trong chẩn đoán hình ảnh

Trong hơn nửa thế kỷ qua, công nghệ CT đã thay đổi diện mạo ngành chẩn đoán hình ảnh. Nếu như CT truyền thống được coi là cuộc cách mạng của thế kỷ XX, thì CT đếm Photon chính là "thế hệ kế tiếp" của thế kỷ XXI.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cơ chế hoạt động: thay vì chỉ đo cường độ chùm tia X, CT Photon-Counting ghi nhận từng photon riêng lẻ và phân tích mức năng lượng tương ứng. Nhờ đó, hình ảnh thu được sắc nét, chi tiết đến từng milimet, với lát cắt siêu mỏng 0,2 mm, thậm chí đạt mức siêu phân giải 0,11 mm ở một số khảo sát. Đây là điều mà CT truyền thống chưa thể thực hiện.

Máy có thể quét toàn thân dưới 1 giây, tốc độ tối đa 737 mm/giây, cho phép khảo sát mạch máu toàn thân chỉ trong 0,9 giây. Với khả năng này, trẻ em không cần nín thở, giảm thiểu nguy cơ phải gây mê khi chụp chiếu.

Giảm rủi ro, tăng an toàn cho bệnh nhân

Một trong những ưu điểm nổi bật của NAEOTOM Alpha là khả năng giảm gần 90% liều tia X và 68% lượng thuốc cản quang so với công nghệ truyền thống. Điều này đặc biệt ý nghĩa với những bệnh nhân cần chụp nhiều lần để theo dõi bệnh, người có bệnh nền về tim mạch, thận hay bệnh nhân ung thư.

Ngoài ra, dữ liệu phổ đa mức năng lượng do CT đếm Photon tạo ra giúp bác sĩ phân tách vật chất, định lượng i-ốt, giảm nhiễu ảnh, loại bỏ ảnh giả kim loại và xây dựng bản đồ năng lượng gần sát với đặc tính mô học. Đây là công cụ quan trọng để chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp.

Ý nghĩa trước gánh nặng bệnh tật

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và tiểu đường chiếm tới 80% số ca tử vong tại Việt Nam năm 2025, đồng thời đóng góp hơn 73% gánh nặng bệnh tật toàn quốc. Trong đó, tim mạch chiếm 20,5%, ung thư 13,3%, hô hấp mạn tính 4% và tiểu đường 3,9%.

Trong bối cảnh đó, việc phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời trở thành yêu cầu cấp thiết. CT Photon-Counting được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong công tác tầm soát và chẩn đoán, góp phần giảm thiểu gánh nặng cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Ứng dụng đa chuyên khoa

Hệ thống CT đếm Photon có thể ứng dụng hiệu quả ở nhiều lĩnh vực:

• Ung bướu: phát hiện sớm khối u, vi di căn, theo dõi đáp ứng sau điều trị.

• Tim mạch: khảo sát xơ vữa, hẹp trong stent, rò rỉ quanh van tim.

• Thần kinh: phát hiện vi xuất huyết, vi túi phình, vi canxi hóa não.

• Hô hấp: phát hiện nốt phổi nhỏ, tổn thương kính mờ, vi tổn thương phế nang.

Đặc biệt, hệ thống này còn hữu ích trong khảo sát những vùng giải phẫu phức tạp như não, gan, phổi và tim, nơi mà hình ảnh truyền thống thường gặp nhiều hạn chế.

Cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Bác sĩ Nguyễn Hải Tùng – Tổng giám đốc Bệnh viện Triều An, cho biết: "Đầu tư hệ thống CT đếm Photon là minh chứng cho nỗ lực của Triều An trong việc mang công nghệ y khoa tiên tiến nhất đến với người dân. Chúng tôi tin rằng công nghệ này sẽ mở ra cơ hội phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời mang lại sự an toàn tối đa cho người bệnh".

Về Bệnh viện Triều An

Ra đời từ tháng 7-2001, Bệnh viện Triều An là một trong những bệnh viện tư nhân đa chuyên khoa sâu có quy mô lớn tại TP HCM, với diện tích xây dựng hơn 21.600 m². Hiện nay, bệnh viện có 350 giường bệnh, 8 phòng mổ hiện đại và 16 chuyên khoa sâu, cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm với nghề.

Với phương châm "Tình thương và Chất lượng", bệnh viện luôn hướng đến phục vụ mọi đối tượng bệnh nhân bằng dịch vụ tốt, chi phí hợp lý. Ngoài ra, Triều An còn có Khu Điều trị Cấp cao VIP (Bệnh viện – Khách sạn), phục vụ nhu cầu điều trị nội trú chất lượng cao.