Be mở lại dịch vụ beCar, bảo đảm thu nhập tài xế

Đặc biệt, bên cạnh các chương trình thưởng mới mừng ngày trở lại, các bác tài Be tiếp tục được hưởng song song chương trình "Tài xế Be thân thiết" với mức thưởng lên đến 7% cước phí chuyến xe.

Với tài xế beCar tại Hà Nội, dịch vụ sẽ sớm được mở trở lại và Be áp dụng chương trình thưởng "Lái nhiều thưởng cao". Chỉ cần hoàn thành từ 5 chuyến xe là các bác tài đã đạt được mốc thưởng đầu tiên của Be.

Tại TP HCM, thấu hiểu khó khăn của các tài xế vì phải tạm ngưng việc trong một thời gian dài, và nhu cầu đi lại của khách hàng chưa cao trong thời gian đầu, Be áp dụng chương trình thưởng đặc biệt mang tên "Online nhiệt tình, rủng rỉnh 1 triệu". Theo đó, trong tuần đầu tiên hoạt động trở lại, tài xế chỉ cần có khoảng thời gian trực tuyến để nhận cuốc đạt tổng 48 giờ sẽ nhận ngay 1 triệu đồng hỗ trợ từ Be.

Đồng thời, Be cũng ra mắt chương trình thưởng hấp dẫn nhằm bảo đảm thu nhập cho tài xế dù có chuyến xe hay không sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội ở TP HCM. Be cũng cam kết đảm bảo tuân thủ tuyệt đối bộ tiêu chí phòng chống dịch theo Quyết định số 3324 của UBND TP HCM.

Be cũng trang bị miễn phí cho các bác tài bộ kit "beCar an toàn", bao gồm 2 chai dung dịch sát khuẩn nhanh và bảng khuyến cáo an toàn và hướng dẫn phòng chống dịch.



Các chương trình này nhằm hỗ trợ tài xế đảm bảo thu nhập sau dịch, trong bối cảnh nhu cầu thị trường chưa cao, cũng như động viên các bác tài sẵn sàng hoạt động, phục vụ nhu cầu di chuyển thiết yếu của người dân.



Nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài xế, Be cam kết các chuyến xe beCar đều được phục vụ bởi các tài xế tuân thủ nguyên tắc 5K, đã tiêm phòng vắc-xin đủ liệu trình, có xét nghiệm Covid-19 âm tính. Tài xế luôn vệ sinh khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến xe. Các xe beCar được trang bị nước sát khuẩn và màn ngăn hạn chế lây nhiễm…



Be khuyến khích khách hàng thanh toán không tiền mặt qua Ngân hàng số Cake nhằm đảm bảo an toàn và nhận nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, Be cũng chấp nhận thanh toán không tiền mặt qua đa dạng hình thức như thẻ thanh toán quốc tế, các ví điện tử MoMo, ZaloPay, SmartPay, TrueMoney…