MV "Mệt rồi em ơi" của Quang Hà gây "bão view" sau ít giờ lên sóng

Là một trong những ca sĩ chăm chỉ ra mắt những dự án âm nhạc, Quang Hà cho biết dù tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp trên thế giới và bản thân anh cũng bị ảnh hưởng về kinh tế nhưng nam ca sĩ gốc Bắc vẫn quyết định đầu tư MV để gởi đến khán giả.



Lần đầu tiên tổ chức buổi họp báo hoành tráng tại Hà Nội, Quang Hà cho biết một khi đã làm thì phải làm cho tươm tất. Chính vì thế nhiều khách mời không khỏi ngỡ ngàng với một sự kiện được đầu tư chỉnh chu từ mọi mặt. Nam ca sĩ mang cả dàn âm thanh, ánh sáng, màn hình led từ bên ngoài vào để phục vụ cho chỉ một tiết mục. Với độ chịu chơi của mình, Quang Hà còn tự lái chiếc xe Bentley Mulsanne trị giá 24 tỷ đồng đến buổi ra mắt MV mới của mình trước sự hộ tống của 20 hotboy.

Với mối quan hệ thân thiết, Hoa hậu Jennipher Phạm đã nhận lời dẫn dắt chương trình cùng MC Hoàng Thành trong buổi họp báo của Quang Hà mà không suy nghĩ đến thù lao. Nữ MC cho biết cô rất ngưỡng mộ tài năng cũng như các sản phẩm mà đàn anh gởi đến khán giả trong thời gian vừa qua. Bằng sự duyên dáng của mình, bộ đôi MC tạo nhiều tiếng cười cũng như không khí gần gũi, ấm cúng trong buổi họp báo.

Sản phẩm lần này do Viện thẩm mỹ Thiên Hà tài trợ và được Quang Hà đầu tư nghiêm túc từ bối cảnh, diễn viên... Nam ca sĩ cho biết, dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng anh vẫn chi 500 triệu để mang đến một MV chất lượng.

Nội dung MV chia sẻ về sự thay đổi của nhân vật nữ chính do diễn viên Hằng Phạm đảm nhận để đến với người đàn ông giàu có hơn do Quang Đào thủ vai. Sau sự phụ bạc của người yêu thì nhân vật nam chính do Chí Thành đảm nhận đã cố gắng thay đổi công việc và trở thành một người thành đạt trong cuộc sống.

MV được đạo diễn Đinh Công Hiếu dàn dựng với câu chuyện lấy nước mắt của người xem, nhiều chi tiết đặt tả từ ánh mắt diễn xuất của các diễn viên lẫn bối cảnh tạo cho khán giả có cảm giác chân thực. Bên cạnh đó, đạo diễn đã đưa ra ý tưởng xây dựng kịch bản khiến Quang Hà cảm thấy thuyết phục, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ hoàn toàn giao cho ê kíp thực hiện khâu nội dung mà bản thân mình không phải đụng tay vào.

Trong vai một người kể chuyện, Quang Hà vô cùng cảm xúc khi quay MV này. Bằng chất giọng nội lực, ngày càng sâu lắng với tâm sự của một người trải nghiệm, nam ca sĩ gốc Bắc thổi hồn nhẹ nhàng qua từng câu chữ và giai điệu của bài hát. Với ca khúc Mệt rồi em ơi, trước khi ra mắt trong buổi họp báo tại Hà Nội, Quang Hà đã hát phục vụ khán giả ở nhiều nơi như cách thăm dò hiệu ứng sân khấu và ngay lập tức được khán giả ủng hộ và hát theo qua ca từ dễ nhớ, gần gũi với cuộc sống.