Sao Mai Huyền Trang ra mắt dự án âm nhạc “Mãi vẹn nguyên”

Huyền Trang Sao Mai

Để thực hiện dự án này, Huyền Trang và ekip đã về tận Đồng Lộc để quay hình. Thời gian quay 3 MV diễn ra đúng thời điểm nắng nóng nhất của miền Bắc và miền Trung, Huyền Trang cùng ekip thường di chuyển trong đêm, dậy sớm để tranh thủ quay trước khi trời nắng. Dù là phụ nữ nhưng Huyền Trang rất khoẻ và năng động, cô cũng có sức bền rất tốt nên không chỉ là người hát, cô còn truyền năng lượng cho mọi người trong ekip để mọi người luôn có thêm năng lượng làm việc. Huyền Trang cho biết, cô ấp ủ về Nghệ An và Hà Tĩnh để quay MV, nhưng với dự án này, Huyền Trang mới chỉ đến được Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để quay, còn Nghệ An quê hương cô, Trang chưa kịp về và sẽ để dành một dự án khác. Đó cũng là lý do mà Trang quyết định sau buổi họp báo, cô sẽ lên xe về ngay trong đêm để đến nghĩa trang Truông Bồn (Nghệ An) để thắp nén nhang cho các anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc.

Dù mọi thứ rất khó khăn nhưng Huyền Trang vẫn quyết tâm thực hiện dự án này để tri ân những thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Với giọng hát ngọt ngào và những hình ảnh xúc động trong MV, khán giả chắc chắn sẽ có những giây phút lắng lòng mình lại để tưởng nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt của dân tộc với bao sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha ông, dành cả thanh xuân của mình vì sự giải phóng của đất nước.