Thời hạn sử dụng mật ong để không biến thành chất độc

Trị bỏng: Dùng mật ong bôi lên vết bỏng sẽ mau khỏi, mau lên da non

- Bằng cách nếm: mật ong bình thường có vị ngọt xen lẫn chút chua, trong đó vị ngọt là chủ yếu. Càng để lâu, vị ngọt càng giảm và vị chua tăng lên, một số trường hợp mật có thêm vị cay do lên men. Khi độ chua còn chấp nhận được thì mật ong tuy không còn được khuyến khích để pha uống nhưng vẫn có thể sử dụng cho các món ăn; nhưng lâu hơn nữa, khi mật đã lên men, thấy trên bề mặt có bọt trắng, ngửi có mùi cay của rượu thì không nên dùng nữa.

Khả năng chống lão hóa: Trong mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa sẽ giúp tiêu diệt gốc tự do gây ra bởi tia tử ngoại hay quá trình lão hóa của cơ thể. Vậy nên, việc sử dụng mật ong thoa lên da sẽ giúp bạn chống lại tác hại của tia cực tím và đẩy lùi những nếp nhăn.

Chất dưỡng ẩm tự nhiên: Các axit amin trong mật ong sẽ có tác dụng giúp da của chúng ta duy trì độ ẩm cần thiết, đặc biệt là đối với những bạn sở hữu làn da khô và bị lão hóa . Bạn có thể sử dụng mật ong kết hợp với các thành phần tự nhiên khác như chanh hay sữa tươi để làm mặt nạ dưỡng ẩm cho làn da của mình.

Sự biến đổi dễ nhận thấy nhất ở mật ong rừng để lâu là:

Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở chỗ mà mắt ta không thấy được, mũi không ngửi được, miệng không nếm được: Trong mật ong rừng có chất độc gọi là Hydroxy Methyl Furfurol (HMF), thử độ độc hại của HMF trên động vật thấy ở hàm lượng HMF 200mg/kg làm ong chết, chuột bị biến đổi gen, tăng tỉ lệ ung thư…

Chất HMF này khi bảo quản mật ong rừng ở nhiệt độ càng cao thì sinh ra càng nhiều. Mật ong mới thu hoạch HMF là 1-5mg/kg, sau 100 - 200 ngày bảo quản ở nhiệt độ 30-35 độ C thì HMF tăng thêm 200-300mg/kg. Trong câu chuyện đáng sợ được chia sẻ, lượng HMF trong mật ong mà ông cụ sử dụng (bảo quản 23 năm, với thời tiết Hà Nội trung bình mỗi năm có 80 ngày nóng trên 30 độ C) sẽ là 2.760-3.680mg/kg. Lưu ý rằng trong tiêu chuẩn nhập khẩu mật ong vào các nước châu Âu và Hoa Kỳ thì hàm lượng HMF chỉ là 40-80mg/kg (tùy theo mật ong được sản xuất theo điều kiện của các nước châu Âu hay mật ong tại các nước nhiệt đới). Theo nhiều chuyên gia, có thể bảo quản mật ở nhiệt độ dưới 20 độ C ngay sau khi thu hoạch để lượng HMF không bị tăng một cách đáng báo động như vậy.

Sau câu chuyện này thấy rằng rõ ràng ta không nên tiếc của mà dùng mật ong rừng để lâu ngày. Ngoài ra, lưu ý rằng cách bảo quản mật ong sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của mật mà bạn đang sử dụng. Bạn nên bảo quản mật ong trong những chiếc lọ đậy kín, để ở chỗ tối và mát, tránh để lẫn nước vào nếu không muốn mật chóng bị lên men nhé.