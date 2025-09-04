Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

Vào tối 31-8, đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc" đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, chính thức mở màn cho chặng đường 5 năm của dự án "Hành trình Việt Nam" do Vietourist Holdings tài trợ và tổ chức.

Hòa cùng không khí của tháng 8 lịch sử và Quốc khánh 2-9, khoảng 500 khán giả đã tham qua quyên góp và có mặt tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ để thưởng thức đêm nhạc.

Khán giả làm thủ tục check-in trước giờ diễn đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc".

Sân khấu đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc".

Đêm nhạc đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với phần trình diễn của NSƯT Minh Thu, ca sĩ Khánh Linh, nghệ sĩ flute Sương Mai,... Bên cạnh đó, không khí đêm nhạc trở nên trọn vẹn hơn với màn kết đầy xúc động qua ca khúc "Ta thấy gì trong đêm nay" và "Nối vòng tay lớn" do cặp đôi du ca Nguyễn Đông - Hoàng Trang, cùng Anh Phong, Thanh Hiền thể hiện.

Trong sự kiện, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Vì Cộng Đồng, chia sẻ: "Đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc" là khởi đầu của một hành trình dài. Những giai điệu trong đêm nhạc không chỉ là lời ca, tiếng hát, mà còn là thông điệp về sự đoàn kết, về lòng nhân ái được gửi gắm đến mọi miền Tổ quốc".

Cũng trong khuôn khổ đêm nhạc, ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Vietourist Holdings, cho biết: "Với tinh thần chung tay xây dựng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được từ đêm nhạc cũng như xuyên suốt dự án vào Quỹ từ thiện Vì Cộng Đồng để hỗ trợ và thực hiện các dự án thiết thực như xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ khẩn cấp các sự cố thiên tai, dịch bệnh...".

"Hành trình Việt Nam" là dự án phi lợi nhuận do Vietourist Holdings tài trợ và tổ chức. Dự án gồm chuỗi sự kiện văn hoá, nghệ thuật tổ chức tại 34 tỉnh, thành.



