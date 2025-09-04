Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

Sale thương hiệu Lazada 9.9: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Tiêu dùng thông minh 08:46

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Bản lĩnh sống 12:23

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Điểm đến 07:04

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân" chính thức khởi động bằng buổi họp báo với hơn 200 khách mời là doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ và báo chí.

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

Tiêu dùng thông minh 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Đêm nhạc “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” tại Hà Nội gây quỹ vì cộng đồng

4 tháng 9, 2025 | 08:49

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Vào tối 31-8, đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc" đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, chính thức mở màn cho chặng đường 5 năm của dự án "Hành trình Việt Nam" do Vietourist Holdings tài trợ và tổ chức.

Hòa cùng không khí của tháng 8 lịch sử và Quốc khánh 2-9, khoảng 500 khán giả đã tham qua quyên góp và có mặt tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ để thưởng thức đêm nhạc. 

Khán giả làm thủ tục check-in trước giờ diễn đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc".

Sân khấu đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc".

Đêm nhạc đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với phần trình diễn của NSƯT Minh Thu, ca sĩ Khánh Linh, nghệ sĩ flute Sương Mai,... Bên cạnh đó, không khí đêm nhạc trở nên trọn vẹn hơn với màn kết đầy xúc động qua ca khúc "Ta thấy gì trong đêm nay" và "Nối vòng tay lớn" do cặp đôi du ca Nguyễn Đông - Hoàng Trang, cùng Anh Phong, Thanh Hiền thể hiện.

Trong sự kiện, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Vì Cộng Đồng, chia sẻ: "Đêm nhạc "Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc" là khởi đầu của một hành trình dài. Những giai điệu trong đêm nhạc không chỉ là lời ca, tiếng hát, mà còn là thông điệp về sự đoàn kết, về lòng nhân ái được gửi gắm đến mọi miền Tổ quốc". 

Cũng trong khuôn khổ đêm nhạc, ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Vietourist Holdings, cho biết: "Với tinh thần chung tay xây dựng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được từ đêm nhạc cũng như xuyên suốt dự án vào Quỹ từ thiện Vì Cộng Đồng để hỗ trợ và thực hiện các dự án thiết thực như xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ khẩn cấp các sự cố thiên tai, dịch bệnh...". 

"Hành trình Việt Nam" là dự án phi lợi nhuận do Vietourist Holdings tài trợ và tổ chức. Dự án gồm chuỗi sự kiện văn hoá, nghệ thuật tổ chức tại 34 tỉnh, thành.


Song Hà

