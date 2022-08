Khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên đề và mô đun 6,7 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên

Buổi khai giảng có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, ông Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP HCM cùng toàn thể giảng viên HCMUE, học viên là cán bộ quản lý và GVPTCC.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp bối cảnh địa phương đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Phát triển kỹ năng tuyên truyền, phối hợp cha mẹ trẻ nhằm huy động trẻ mầm non ra lớp đạt chỉ tiêu và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non theo từng độ tuổi và Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.