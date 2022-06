Khán giả thăng hoa với "Khúc giao hưởng mùa hạ Arena"

Đêm nhạc là sự kiện đặc biệt khép lại thành công rực rỡ của Trại hè âm nhạc 2022 được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lần đầu tiên tổ chức.



Thảo Nguyên, con gái ca sĩ Trọng Tấn và Thái Phương, con gái ca sĩ Thanh Thanh Hiền, cùng với ban nhạc Charm band đã có màn trình diễn ấn tượng khi kết hợp giữa xẩm và jazz ở Trại hè âm nhạc 2022 diễn ra ở Cam Ranh, Nha Trang, Khánh Hòa.

Sự kết hợp giữa xẩm của nghệ thuật truyền thống Việt Nam với jazz và nhạc điện tử (EDM) vốn đã quen thuộc với giới trẻ trong nước cũng như thế giới được các cô gái của Charm band thể hiện trong bài xẩm quen thuộc "Mục hạ vô nhân". Sự kết hợp này tạo nên một tiết mục độc đáo nhưng vẫn đậm chất xẩm dân gian của đường phố Việt Nam và tiết tấu rộn ràng của jazz.

Nhóm "Tre nứa sức sống mới" trình diễn "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, "Cá lớn" của tác giả Châu Thâm, và "My Neighbor totoro" của Joe Hisaishivới ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, giản dị, mộc mạc nhưng đầy ngẫu hứng, thăng hoa. Màn trình diễn thể hiện sự gắn bó, am tường các nhạc cụ truyền thống, sự tìm tòi, sáng tạo nên những nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn T’rưng với chất liệu tre, nứa,… từ đó mang đến những cách tân trong âm nhạc.

Gây ấn tượng nhất có lẽ là phần trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng trẻ VNAMYO dưới dự chỉ huy của hai nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và Trần Nhật Minh. Những nghệ sĩ trẻ đã có những màn biểu diễn rất ấn tượng các tác phẩm nổi tiếng "Turkish March", "Salut d’amour", "O Solo Mio", "The Avengers Theme", "Love Never Dies", "The Greatest Showman", "Pirates of Caribbean", "Hello Việt Nam", "Radetzky March"…

Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh là khách mời xuất hiện trong phần cuối chương trình. Anh đã có màn trình diễn cảm xúc với các sáng tác của chính mình như "Hạ Lan", "Sao cha không", "Có chàng trai viết lên cây", "Ngày chưa giông bão"…

Trại hè âm nhạc 2022 được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức từ ngày 14-6 đến 20-6 với sự tham dự của hơn 200 sinh viên trường nhạc.

Tiến sĩ - NSƯT Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho hay trong suốt một tuần diễn ra trại hè, các học viên không chỉ tập luyện, tham gia hội thảo về âm nhạc mà còn biểu diễn giao lưu nghệ thuật như Gala biểu diễn tại Quảng trường 2-4 tối 18-6, đêm "Khúc giao hưởng Mùa hạ Arena 2022" 19-6.

Trại hè đã diễn ra thành công với nhiều màu sắc tương phản, sôi nổi và hấp dẫn dưới sự dẫn dắt kinh nghiệm của các nghệ sĩ ưu tú hàng đầu cả nước. Ngoài mục đích đưa âm nhạc hòa cùng thiên nhiên, gần gũi với con người hơn, trại hè còn góp phần đáng kể cho việc quảng bá, lan toả văn hoá và đưa âm nhạc hàn lâm tiếp cận gần hơn với đông đảo công chúng và giới trẻ.