Năm Du lịch Quốc gia 2020: "Hoa Lư – Cố đô ngàn năm"

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho hay Năm du lịch Quốc gia 2020 có 27 hoạt động do tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức (trong đó có 14 hoạt động chính và 13 hoạt động khác), 11 hoạt động hưởng ứng do các cơ quan của Bộ VH-TT-DL tổ chức và 79 sự kiện do 24 tỉnh, thành phố tổ chức chào mừng Năm Du lịch Quốc gia.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 22-02-2020 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, TP Ninh Bình, cùng với đó là các lễ hội đặc sắc được du khách trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm như: Lễ hội Chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn Kính Thiên, Tuần du lịch "Sắc Vàng Tam Cốc – Tràng An", Tuần lễ "Cúc Phương đại ngàn"…