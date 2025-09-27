Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

27 tháng 9, 2025 | 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia - Ảnh 1.

Liên kết này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối đào tạo nghề tại Việt Nam với cơ hội học tập – việc làm hợp pháp tại Úc. Tại Việt Nam, Bảo Quyên đóng vai trò trung tâm kết nối giữa Aimpoint Úc và các trường nghề sở tại; đồng thời đầu tư vốn, phát triển hệ thống tuyển sinh, triển khai đào tạo tiếng Anh và kỹ năng hội nhập…

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia - Ảnh 2.

Aimpoint Australia (RTO/GTO 45936) là tổ chức đào tạo nghề được Chính phủ Úc công nhận, với thế mạnh ở các ngành cơ khí, logistics, chăm sóc cộng đồng, sư phạm nghề và quốc phòng, đã đồng hành cùng nhiều tập đoàn lớn như Ventia, Saab Australia, ARES Armaments.

Aimpoint chịu trách nhiệm chuyển giao chương trình nghề theo AQF, kiểm định chất lượng, trực tiếp đánh giá và cấp chứng chỉ hợp pháp; kết hợp cùng các trường nghề trong nước tổ chức đào tạo đa dạng hình thức, mở ra cơ hội học tập và thực tập nghề quốc tế với chi phí phù hợp cho nhiều gia đình Việt Nam.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia - Ảnh 3.

Ông Adam Levi đại diện Aimpoint Australia khẳng định: "Thế giới đang thiếu hụt lao động kỹ năng, trong khi Việt Nam có một lực lượng trẻ đầy tiềm năng. Liên kết này chính là cầu nối để chuẩn hoá năng lực theo tiêu chuẩn Úc, nâng cao chất lượng các trường nghề trong nước và mở ra cánh cửa việc làm giá trị cao ở nước ngoài — đúng luật, đúng chuẩn, đúng năng lực, với lời cam kết chất lượng không thỏa hiệp từ chúng tôi".

Sự kiện là bước khởi đầu cho hành trình kết nối chiến lược giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia, không chỉ mở ra một chương trình hợp tác quốc tế, mà còn đặt nền móng cho mô hình đào tạo – việc làm bền vững, minh bạch và chuẩn mực.

Thông qua liên kết này, các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội học tập, làm việc và tiến tới định cư hợp pháp tại Úc, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và tạo dựng tương lai vững chắc trên thị trường lao động toàn cầu.

P.Nguyễn

