Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000 m², công suất thiết kế 4.000 tấn/năm. Các sản phẩm chính được chế biến từ: hạt điều, hạt macca, những loại nông sản giàu dinh dưỡng của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh của thị trường trong nước và quốc tế.

Lễ khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Gia Bảo, chia sẻ: Sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai, sự đồng hành thần tốc của các đơn vị thi công xây dựng cùng với sự quyết tâm cao độ, nhà máy đã đưa vào vận hành thử nghiệm thành công giai đoạn 1 chỉ sau 9 tháng khởi công.



Tại sự kiện, công ty cũng khởi động dự án “Cụm công nghiệp Hạt điều Bà Tư Đồng Nai”, tiếp tục sứ mệnh tạo ra những sản phẩm dinh dưỡng và dược tính, tiên phong trong ngành chế biến chuyên sâu hạt điều và nông sản thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Công ty giới thiệu dự án “Sinh kế dưới tán điều” và ký kết hợp tác với các đơn vị: Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án hướng tới hỗ trợ bà con nông dân xây dựng mô hình sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời gắn kết sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Bên trong nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Phát biểu tại sự kiện, bà Hoàng Thuý Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước, biểu dương và chúc mừng Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành dự án với tiến độ và chất lượng cao.

Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp Việt.

Tỉnh Đồng Nai luôn coi sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương.

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, khuyến khích phát triển các tập đoàn lớn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cùng tham gia, liên kết trong chuỗi giá trị, cùng nhau phát triển” – bà Vũ nhấn mạnh.