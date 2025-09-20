Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

Khoẻ - Đẹp 13:14

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tiêu dùng thông minh 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Chuyện của Sao 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Tiêu dùng thông minh 13:16

GalaxyJoy ký hợp tác cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Tiêu dùng thông minh 17:38

Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), đã khép lại sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" với kết quả ấn tượng.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Điểm đến 17:25

Nhân ngày Du lịch Thế giới, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tôn vinh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Tiêu dùng thông minh 15:58

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng mạnh trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9.9".

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Khoẻ - Đẹp 13:03

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Khoẻ - Đẹp 09:47

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Khoẻ - Đẹp 09:46

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt

Diễn viên Đoàn Minh Tài lãng mạn cầu hôn bạn gái bác sĩ tại Đà Lạt

Chuyện của Sao 10:40

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ đăng loạt ảnh lãng mạn khi chính thức cầu hôn bạn gái bác sĩ trong khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt.

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Khoẻ - Đẹp 10:37

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng là biểu tượng, là niềm tự hào của văn hóa dân tộc Việt.

Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”

Payoo và JCB Việt Nam phối hợp triển khai ưu đãi “JCB Happy Weekend”

Tiêu dùng thông minh 23:49

CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đồng hành cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "JCB Happy Weekend" từ tháng 9-2025 đến 3-2026.

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 23:47

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

Khoẻ - Đẹp 18:42

Công ty Điện tử LG (LG) đã chính thức khánh thành thư viện mang tên “Ươm mầm tri thức”, đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”.

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Bản lĩnh sống 09:08

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

20 tháng 9, 2025 | 08:07

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000 m², công suất thiết kế 4.000 tấn/năm. Các sản phẩm chính được chế biến từ: hạt điều, hạt macca, những loại nông sản giàu dinh dưỡng của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh của thị trường trong nước và quốc tế.

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước- Ảnh 1.

Lễ khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Gia Bảo, chia sẻ: Sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai, sự đồng hành thần tốc của các đơn vị thi công xây dựng cùng với sự quyết tâm cao độ, nhà máy đã đưa vào vận hành thử nghiệm thành công giai đoạn 1 chỉ sau 9 tháng khởi công.

Tại sự kiện, công ty cũng khởi động dự án “Cụm công nghiệp Hạt điều Bà Tư Đồng Nai”, tiếp tục sứ mệnh tạo ra những sản phẩm dinh dưỡng và dược tính, tiên phong trong ngành chế biến chuyên sâu hạt điều và nông sản thực phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Công ty giới thiệu dự án “Sinh kế dưới tán điều” và ký kết hợp tác với các đơn vị: Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Dự án hướng tới hỗ trợ bà con nông dân xây dựng mô hình sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời gắn kết sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước- Ảnh 2.

Bên trong nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước

Phát biểu tại sự kiện, bà Hoàng Thuý Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phước, biểu dương và chúc mừng Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành dự án với tiến độ và chất lượng cao. 

Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp Việt.

Tỉnh Đồng Nai luôn coi sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương. 

"Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, khuyến khích phát triển các tập đoàn lớn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cùng tham gia, liên kết trong chuỗi giá trị, cùng nhau phát triển” – bà Vũ nhấn mạnh.

Tân Đạt

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?