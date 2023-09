Bí quyết giữ sức khỏe, giúp tăng đề kháng cho người lớn

Theo BS Đỗ Quỳnh Nga, chuyên gia dinh dưỡng của NNRIS, khi sinh ra chúng ta được thừa hưởng các yếu tố miễn dịch, nhưng khi trưởng thành và tuổi tác càng cao, "hàng rào" này dần suy yếu. Ở độ tuổi 40, khả năng miễn dịch chỉ mạnh bằng 50% so với tuổi 20 và khi qua 70 tuổi, chỉ còn 10%.



Nutifood ra mắt sản phẩm Värna Colostrum ngay 24-9 tại Hà Nội

TS-BS Phạm Lê Duy, Trường ĐH Y dược TP HCM, cho biết có thể làm chậm tiến trình "lão hóa" của hệ miễn dịch, xây dựng thêm "hàng rào" miễn dịch qua dinh dưỡng, tập thể thao và tiêm vacine hàng năm. Trong đó, dinh dưỡng là cực kỳ quan trọng và đây là hướng nghiên cứu của NTF và NNRIS.

Bà Pernilla Fagerlin, Giám đốc Dự án Viện thực phẩm Thụy Điển, chia sẻ ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh bổ sung sữa non là cần thiết cho mọi độ tuổi. Värna Colostrum có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch bằng cách bổ sung hệ dưỡng chất kép từ sữa non với 2 lớp bảo vệ là phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) và kháng thể IgG.

NTF ra đời vào năm 2019, là sự kết hợp giữa NutiFood (Top 3 công ty sữa lớn nhất Việt Nam), Backahill và Skånemejerier Ekonomisk Förening (tập đoàn dinh dưỡng lớn thứ 2 Thụy Điển).