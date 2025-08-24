Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

24 tháng 8, 2025 | 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình" - Ảnh 1.

Chia sẻ về ý tưởng và quyết định thực hiện MV tâm huyết nhất, Thùy Anh nói: "Em có hai lý do chính để thực hiện dự án âm nhạc lần này: Thứ nhất, em bị viêm mũi dị ứng mãn tính, trong suốt cuộc thi phải thường xuyên điều trị và dùng thuốc. Kết thúc chương trình, em đã quyết định phẫu thuật để cải thiện sức khỏe, chuẩn bị hành trang lâu dài cho con đường ca hát. Thứ hai, sau một hành trình dốc hết tâm sức, em muốn dành cho mình một khoảng lặng, để nghỉ ngơi, chiêm nghiệm và tự hỏi: "Mình muốn cống hiến điều gì cho nghệ thuật? Con đường nào mới thật sự phù hợp với mình?" Và chính sự lắng lại ấy giúp em tìm thấy câu trả lời rõ ràng hơn".

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình" - Ảnh 2.

Quyết định thực hiện chuỗi MV (9 bài) lần này, bản thân Thùy Anh đã cân nhắc rất nhiều, vì đây là MV đầu tiên sau cuộc thi nên nữ ca sĩ vẫn muốn MV mang màu sắc gần gũi nhất với chính mình – giản dị, mộc mạc và chân thành. Thùy Anh tin rằng chỉ khi bắt đầu bằng cái "thật" của bản thân thì con đường nghệ thuật mới bền lâu.

Lựa chọn 9 ca khúc xoay quanh chủ đề tình yêu đôi lứa, bởi tình yêu là điều mà ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời.

Những bài hát này đã sống cùng khán giả nhiều thế hệ, chỉ cần cất lên là bao ký ức tuổi trẻ lại ùa về. Thùy Anh hy vọng khi hát những ca khúc ấy bằng cảm xúc của mình, âm nhạc có thể xoa dịu hoặc đồng hành cùng tâm trạng người nghe.

May mắn của Thùy Anh khi thực hiện dự án âm nhạc này, cô được làm việc cùng một ê-kíp tâm huyết, sẵn sàng đồng hành với mình ở mọi công đoạn.

Tuy nhiêu, điều Thùy Anh cân nhắc nhất đó là lựa chọn khách mời hát cùng trong MV. Thùy Anh mong muốn, để sự kết hợp thật sự thăng hoa, mang lại điều mới mẻ cho khán giả. Có thể nói, điểm đặc biệt nhất của MV này đó là sự dung hòa. Nữ ca sĩ cho biết: "Không tham vọng làm mới đến mức phá vỡ, mà muốn giữ nguyên hồn cốt bolero xưa – cái chất tình sâu lắng – nhưng đồng thời thổi vào đó cảm xúc, năng lượng của một người trẻ. Thùy Anh mong khán giả vừa tìm thấy sự quen thuộc, vừa cảm nhận được hơi thở mới mẻ trong từng bài hát".

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình" - Ảnh 3.

Được biết, trước khi thực hiện dự án tâm huyết lần này, cô đã từng phát hành khoảng 5–6 MV. Lần này Thùy Anh dành hết sự kỹ lưỡng và chỉn chu trong từng chi tiết. Mong muốn lớn nhất của nữ ca sĩ gốc Đồng Nai không phải là sự bùng nổ tức thời, mà là sự đón nhận bền lâu từ khán giả – để họ cảm thấy Thùy Anh đang trưởng thành, nghiêm túc và trân trọng từng giai điệu gửi đến công chúng.

"Nhìn lại một chặng đường đã qua, điều làm Thùy Anh tự hào nhất không phải là khi đứng trên sân khấu lộng lẫy, mà là những lần tưởng chừng như muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi tiếp. Chính sự kiên trì trong những ngày khó khăn ấy đã giúp cô có được những gì như hôm nay" - cô chia sẻ.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình" - Ảnh 4.

Ca sĩ Thùy Anh Bolero sinh ra trong một gia đình bình dị: Mẹ là giáo viên, ba là nông dân. Dù không ai làm nghệ thuật, nhưng ba mẹ lại rất đam mê âm nhạc. Khi thấy cô có năng khiếu, ba mẹ luôn khuyến khích và ủng hộ.

Năm 12 tuổi, Thùy Anh học đàn tranh tại Trường Trung cấp VHNT Đồng Nai trong 6 năm. Năm 18 tuổi, cô tiếp tục học cử nhân biểu diễn đàn tranh ở Nhạc viện TP.HCM, đồng thời theo học thanh nhạc tại Cao đẳng VHNT TP HCM.

Một năm sau cô tham gia nhóm nhạc "Giao Thời", vừa hát vừa biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Sau khi nhóm tan rã, Thùy Anh bắt đầu tìm con đường riêng.

Năm 2024 được xem là cột mốc đáng nhớ nhất của cô khi quyết định tham gia cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024. Đây được xem là cơ hội, môi trường để Thùy Anh học hỏi rất nhiều từ các bậc tiền bối, đồng nghiệp, và cũng là nơi giúp cô nhận ra những điểm yếu để trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn với sự nghiệp của mình. Bằng sự quyết tâm, nội lực, Thùy Anh đã dành giải Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" mùa giải 2024

P.Nguyễn

