Nu Skin ra mắt sản phẩm và thiết bị mới trên nền tảng Empowerme

Trong đó, ứng dụng Vera được phát triển dành riêng cho người dùng, có thể giúp đánh giá tình trạng da, đưa ra những vấn đề mà làn da đang gặp phải, đề xuất giải pháp phù hợp và mua sản phẩm ngay trên ứng dụng. Đặc biệt hơn hết, ứng dụng Vera còn có thể kết nối với phiên bản mới nhất của Thiết bị rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO sắp được ra mắt. Riêng ứng dụng Stela sẽ giúp Nhà liên kết thương hiệu có thể quản lí doanh thu và danh sách khách hàng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Với việc chính thức ra mắt trên nền tảng thương mại xã hội EmpowerMe ngày 3/8/2022, Inner Focus Collagen Plus có thể được bán và mua trực tiếp ngay trên ứng dụng.

Ngay sau sự ra mắt của Inner Focus Collagen Plus trên EmpowerMe, Nu Skin sẽ tiếp tục ra mắt Thiết bị rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa iO. Thiết bị này vốn đã quen thuộc với các tín đồ làm đẹp với nhiều tác động vượt trội, nay đã được nâng cấp với nhiều tính năng mới mẻ từ trong ra ngoài so với phiên bản trước đó.